FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
BLOCKCHAIN GRP SA EO-,04 BC7 FR0011053636
AB/FROM ONWARDS 29.07.2024 14:08 CET
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
BLOCKCHAIN GRP SA EO-,04 BC7 FR0011053636
AB/FROM ONWARDS 29.07.2024 14:08 CET