Die Lage am Kryptomarkt hat sich zuletzt wieder aufgehellt, die Bullen stehen in den Startlöchern und drängen auf eine Fortsetzung der Rekordjagd vom Jahresanfang. Rückenwind liefert die Politik in den USA.Politische Börsen haben kurze Beine, heißt es oft. Doch die könnten den Kryptomarkt noch weit tragen. Zumindest dann, wenn Donald Trump seine Favoritenrolle im US-Wahlkampf aufrechterhalten kann und im November tatsächlich noch einmal zum Präsidenten gewählt wird. Der Grund: Trump ist ein Befürworter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...