Bonn (ots) -Heute (29. Juli 2024) hat die XIII. internationale Ministrantenwallfahrt des Internationalen Ministrantenbundes Coetus Internationalis Ministrantium (CIM) nach Rom begonnen. Rund 50.000 Jugendliche und junge Erwachsene aus rund 20 Ländern und mindestens 88 (Erz-)Bistümern verbringen unter dem Motto "mit dir" (Jes 41,10) eine Woche in Rom, darunter 35.000 Ministrantinnen und Ministranten aus Deutschland. Während der Wallfahrtswoche erfahren sie Spiritualität, Gemeinschaft und Zusammenhalt über internationale Grenzen hinweg und begegnen Papst Franziskus in einer Audienz.Bei der Auftakt-Pressekonferenz in Rom betonte Kardinal Jean-Claude Hollerich SJ (Erzbischof von Luxemburg), Präsident des CIM, dass das Motto der Wallfahrt "mit dir" (Worte aus dem Buch Jesaja) Trost und Ermutigung spendeten, da Gott uns nicht nur begleite, sondern auch stärke und unterstütze - ganz gleich, welche Herausforderungen zu meistern seien. "Auf dieser Wallfahrt nach Rom erleben wir die Vielfalt und Einheit unserer weltweiten Ministrantengemeinschaft. Dass das keine Selbstverständlichkeit ist, wird bei den täglichen Meldungen über Krieg, Leid und Unrecht deutlich. Umso bedeutender wird: Wir kommen alle aus verschiedenen Ländern, sprechen verschiedene Sprachen, beten in unterschiedlichen Sprachen - doch wir haben einen Dienst und eine Verpflichtung. Das verbindet die Ministrantinnen und Ministranten miteinander und so ist jeder von ihnen auch ein Friedensstifter." Von Herzen dankte er allen Pilgerinnen und Pilgern für ihren Dienst, ihr Zeugnis und ihre Bereitschaft, sich vollkommen einzubringen. "Es ist für mich ein wahres Glaubenszeugnis, Rom in diesen Tagen zu erleben", so Kardinal Hollerich.Weihbischof Johannes Wübbe (Osnabrück), Vorsitzender der Jugendkommission der Deutschen Bischofskonferenz, erklärte: "Die Ministrantinnen und Ministranten sind auch ein leuchtendes Zeugnis in einer Zeit, in der es für junge Menschen oft schwierig ist, aktiv in der Kirche präsent zu sein. Durch ihren Dienst in der Liturgie tragen sie eine bedeutende Verantwortung und stehen stellvertretend für die gesamte Gemeinde am Altar. Ihre Begeisterung und ihr Engagement sind ansteckend und inspirierend." Ein Höhepunkt der Wallfahrt werde zweifellos die morgige Audienz mit Papst Franziskus sein. Die Vorfreude auf diese Begegnung sei bei allen spürbar. Weihbischof Wübbe wünscht den Ministrantinnen und Ministranten, dass sie die Erfahrung machen, Teil einer großen weltweiten Gemeinschaft zu sein. "Die spürbare Freude und Begeisterung der Teilnehmenden ist stets ein besonderes Highlight. MIT DIR gestalten wir Kirche, MIT DIR zeigt sich Gottes Liebe, MIT DIR tragen wir die Freude dieser Wallfahrt in die ganze Welt hinaus."Der Generalsekretär des CIM, Tobias Knell, sagte: "Nach nun sechs Jahren kommen unter dem Motto 'mit dir' insgesamt 13 (inter)nationale Kontingente mit etwa 50.000 Pilgerinnen und Pilgern aus circa 20 verschiedenen Ländern hier in Rom zusammen. Die Freude dieser jungen Menschen ist in der ganzen Stadt spürbar." Es sei unglaublich schön zu sehen, wie viele Haupt- und Ehrenamtliche sich in dieser Wallfahrt und damit für 50.000 junge Menschen, weit über das übliche Maß hinaus, engagieren. "Der hl. Augustinus sagte: 'Nur wer selbst brennt, kann Feuer in anderen entfachen.' An der Pressekonferenz haben auch drei Ministranten teilgenommen: Mia Rothermel und Philipp Bader aus dem Bistum Augsburg sowie Tóbiás Kiss, ein ungarischer Ministrant aus Rumänien. Alle erklärten, dass sie sich auf die Begegnung mit Papst Franziskus und auf das Programm mit den jeweiligen Gruppen freuen. 