Frankfurt (ots) -Dieses Jahr erleben wir einen ganz besonderen Sommer. Nach einer spannenden Fußball-Europameisterschaft in Deutschland ist die weltweite Aufmerksamkeit nun auf das Herz Frankreichs gerichtet, wo am 26. Juli die Olympischen Spiele in Paris starteten. Visa, der weltweite Payment Technology Partner der Olympischen und Paralympischen Spiele, bringt zwei glückliche Western Union Visa Karteninhaber plus Begleitung in den Genuss einer All-inclusive-Reise nach Paris. Zur Feier der Partnerschaft der beiden Unternehmen erhalten die Gewinner eine Übernachtung im Zentrum der Hauptstadt sowie Eintrittskarten für Sportveranstaltungen sowie die Abschlussfeier der Spiele.Visa stellt Kunden von Western Union Digital Banking seit diesem Jahr eine virtuelle Visa-Karte zur Verfügung. Außerdem erhalten Kunden optional eine kostenlose Visa Platinum Debitkarte, die sich in Geldautomatennetzwerken sowie überall dort einsetzen lässt, wo Visa akzeptiert wird.Die Aktion im Rahmen der diesjährigen Olympischen Spiele ist Teil einer umfassenderen Kooperation zwischen Visa und Western Union: Zu Beginn dieses Jahres unterzeichneten die beiden Unternehmen eine siebenjährige Partnerschaft. Sie ermöglicht es Kunden von Western Union, Geldbeträge an berechtigte Visa Debit- oder Kreditkarten sowie Bankkonten in 40 Ländern zu senden. Die Zusammenarbeit umfasst zudem die Ausgabe von Western Union Visa-Debitkarten und Prepaid-Karten in ausgewählten Ländern.Über Western UnionDie Western Union Company (NYSE: WU) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich grenz- und währungsüberschreitender Geldbewegungen und Zahlungen. Die von Western Union gebotene Plattform ermöglicht nahtlose grenzüberschreitende Zahlungsströme, und das weltweit führende Finanznetzwerk des Unternehmens verknüpft mehr als 200 Länder und Hoheitsgebiete und über 130 Währungen. Western Union vernetzen Verbraucher, Unternehmen, Finanzinstitute und Regierungen über eines der am weitesten reichende Netzwerke, das Zugang zu Milliarden von Bankkonten, Millionen von digitalen Geldbörsen und Karten sowie einem umfangreichen weltweiten Netz von Einzelhandelsstandorten bietet. Western Union verbindet die Welt, um grenzenlose Möglichkeiten erreichbar zu machen. Unser Ziel ist es, leicht zugängliche Finanzdienstleistungen anzubieten, die Menschen, ihren Liebsten und ihren Gemeinschaften zu Wohlstand verhelfen. www.westernunion.com.Pressekontakt:Nicholas MandalasNicholas.mandalas@wu.comOriginal-Content von: Western Union, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/56715/5832999