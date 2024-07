DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 30. Juli (vorläufige Fassung)

=== *** 06:45 NL/Redcare Pharmacy NV (ehemals Shop Apotheke Europe NV), Ergebnis 2Q *** 07:00 DE/Covestro AG, Ergebnis 2Q (16:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Fresenius Medical Care AG (FMC), Ergebnis 2Q (09:30 PK) *** 07:00 DE/Fuchs SE, Ergebnis 1H (10:00 PK) *** 07:00 DE/Heidelberg Materials AG, Ergebnis 1H (14:00 Analystenkonferenz) 07:00 CH/DSM-Firmenich AG, Ergebnis 1H *** 07:30 AT/Raiffeisen Bank International AG (RBI), Ergebnis 1H *** 07:30 FR/BIP (1. Veröffentlichung) 2Q PROGNOSE: +0,2% gg Vq 1. Quartal: +0,2% gg Vq *** 07:30 FR/Privater Verbrauch Juni PROGNOSE: 0,0% gg Vm/ 0,0% gg Vm zuvor: +1,5% gg Vm/+0,9% gg Vj *** 08:00 CH/Glencore plc, Production Report 1H *** 08:00 EU/Acea, Nfz-Neuzulassungen, 2Q *** 08:00 GB/BP plc, Ergebnis 2Q *** 08:00 GB/Diageo plc, vorläufiges Jahresergebnis 08:00 GB/Standard Chartered plc, Ergebnis 1H *** 09:00 ES/BIP (1. Veröffentlichung) 2Q PROGNOSE: +0,4% gg Vq/+2,4% gg Vj 1. Quartal: +0,8% gg Vq/+2,5% gg Vj *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) Juli HVPI PROGNOSE: +3,3% gg Vj zuvor: +3,6% gg Vj *** 10:00 DE/BIP (1. Veröffentlichung) 2Q kalender- und saisonbereinigt gg Vq PROGNOSE: +0,1% gg Vq 1. Quartal: +0,2% gg Vq kalenderbereinigt gg Vj PROGNOSE: 0,0% gg Vj 1. Quartal: -0,2% gg Vj *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern Juli *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Brandenburg Juli *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Hessen Juli *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Sachsen Juli *** 10:00 DE/Verbraucherpreise NRW Juli *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg Juli *** 10:00 IT/BIP (1. Veröffentlichung) 2Q PROGNOSE: +0,1% gg Vq/+0,9% gg Vj 1. Quartal: +0,3% gg Vq/+0,7% gg Vj 10:00 DE/Bundesverfassungsgericht, Urteilsverkündung in Sachen "Bundeswahlgesetz 2023", Karlsruhe *** 11:00 EU/BIP (1. Veröffentlichung) 2Q Eurozone PROGNOSE: +0,2% gg Vq/+0,5% gg Vj 1. Quartal: +0,3% gg Vq/+0,4% gg Vj *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung Juli Wirtschaftsstimmung Eurozone PROGNOSE: 95,6 zuvor: 95,9 Industrievertrauen Eurozone PROGNOSE: -10,5 zuvor: -10,1 Verbrauchervertrauen Eurozone PROGNOSE: -13,0 Vorabschätzung: -13,0 zuvor: -14,0 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone Juli *** 12:30 US/Merck & Co Inc, Ergebnis 2Q *** 12:45 US/Pfizer Inc, Ergebnis 2Q *** 12:55 US/Procter & Gamble Co, Ergebnis 4Q *** 13:00 IT/Intesa Sanpaolo SpA, Ergebnis 1H 13:15 US/Paypal Holdings Inc, Ergebnis 2Q *** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) Juli PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,2% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+2,2% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,4% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+2,5% gg Vj 15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Ölpreisentwicklung von Brent und WTI Juli *** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens Juli PROGNOSE: 99,5 zuvor: 100,4 16:00 US/US/Anzahl offener Stellen, Kündigungen und Entlassungen (Jolts) Juni *** 17:45 NL/Airbus SE, Ergebnis 1H *** 18:00 FR/L'Oreal SA, Ergebnis 1H *** 22:01 US/Microsoft Corp, Ergebnis 4Q 22:05 US/Mondelez International Inc, Ergebnis 2Q 22:05 US/Starbucks Corp, Ergebnis 3Q *** 22:15 US/Advanced Micro Devices Inc, Ergebnis 2Q - DE/Unionsfraktion, Sondersitzung zum Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Bundeswahlgesetz 2023 ===

