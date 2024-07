DJ MÄRKTE USA/Börsen dürften Erholung fortsetzen

NEW YORK (Dow Jones)--Nach der deutlichen Erholung zum Ende der Vorwoche dürfte die Wall Street am Montag erneut mit Aufschlägen in den Handel starten. Der Future auf den S&P-500 legt vorbörslich um 0,5 Prozent zu.

In den Blick der Investoren rückt vor allen die Zinssitzung der US-Notenbank am Mittwoch. Zwar rechnet der Markt damit, dass die Fed die Zinsen unverändert belässt, doch erhofft man sich Hinweise über den weiteren Zinskurs der Notenbank. Jede kleine Änderung in der Erklärung nach der Sitzung oder in der Pressekonferenz von Jerome Powell könnte große Auswirkungen auf die Märkte haben, so CBA.

Die Daten zu den persönlichen Verbraucherausgaben in den USA vom Freitag "verstärkten die Einschätzung des Marktes, dass die US-Notenbank die Zinsen senken wird", so die Analysten der Deutschen Bank. Es sei möglich, dass die Fed für den September lediglich eine Zinssenkung signalisiere, ohne sich im Voraus festzulegen. Eine Senkung im September gilt am Markt als vollständig eingepreist.

Die Berichtssaison legt am Montag indessen eine kleine Verschnaufpause ein. Vor Handelsbeginn hat jedoch McDonald's Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt. Der Fast-Food-Konzern hat sowohl bei Umsatz als auch Gewinn angesichts zurückhaltender Verbraucherausgaben die Markterwartungen verfehlt. McDonald's meldete einen bereinigten Gewinn von 2,97 Dollar je Aktie für das Quartal, verglichen mit 3,17 Dollar je Aktie im Vorjahr. Analysten hatten mit 3,07 Dollar gerechnet. Insgesamt sank der Nettogewinn um über 12 Prozent auf 2,02 Milliarden Dollar. Der Umsatz blieb mit 6,49 Milliarden Dollar in etwa unverändert und verfehlte die von der Wall Street erwarteten 6,62 Milliarden Dollar. Die Aktie rückt vorbörslich dennoch um 0,8 Prozent vor.

Im weiteren Wochenverlauf werden unter anderem Microsoft, Advanced Micro Devices, Qualcomm, Meta Platforms, Apple, Intel und Amazon Geschäftszahlen vorlegen.

Dollar etwas fester - Ölpreise geben etwas nach

Am Devisenmarkt zeigt sich der Dollar etwas fester. Der Dollarindex steigt leicht um 0,3 Prozent. Tendenziell steht der Greenback allerdings etwas unter Druck, da der Markt darauf wettet, dass die US-Notenbank nach ihrer Sitzung am Mittwoch einer Zinssenkung näher kommt, heißt es.

Die Ölpreise zeigen sich nach den deutlichen Abgaben am Freitag mit leichten Abschlägen. Die Preise für die Sorten WTI und Brent sinken um bis zu 0,4 Prozent. Zuletzt hatten vor allem Nachfragesorgen mit Blick auf China belastet.

Am Anleihemarkt geben die Renditen nach den jüngsten Abgaben noch weiter nach. Im Fokus liege die Zinssitzung der Fed zur Wochenmitte, heißt es. Die Rendite zehnjähriger Papiere sinkt um 3,7 Basispunkte auf 4,16 Prozent.

Der Goldpreis steigt nach den deutlichen Aufschlägen am Freitag leicht. Der Preis für die Feinunze erhöht sich um 0,1 Prozent. Das selbst zinslose Edelmetall profitiert von den sinkenden Marktzinsen.

=== US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,38 +0,2 4,38 -4,2 5 Jahre 4,05 -2,4 4,08 5,3 7 Jahre 4,09 -2,9 4,12 11,6 10 Jahre 4,16 -3,7 4,20 27,9 30 Jahre 4,41 -4,3 4,45 44,0 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8.00 Uhr Fr, 17:25 Uhr % YTD EUR/USD 1,0817 -0,4% 1,0859 1,0858 -2,1% EUR/JPY 166,60 -0,2% 166,58 166,90 +7,1% EUR/CHF 0,9578 -0,1% 0,9593 0,9583 +3,2% EUR/GBP 0,8430 -0,1% 0,8437 0,8442 -2,8% USD/JPY 153,97 +0,2% 153,39 153,70 +9,3% GBP/USD 1,2832 -0,3% 1,2871 1,2861 +0,9% USD/CNH (Offshore) 7,2712 +0,1% 7,2626 7,2587 +2,1% Bitcoin BTC/USD 69.748,80 +2,5% 69.694,50 67.722,90 +60,2% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 76,85 77,16 -0,4% -0,31 +7,7% Brent/ICE 80,80 81,13 -0,4% -0,33 +6,5% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 33,545 32,38 +3,6% +1,17 +0,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.390,06 2.387,45 +0,1% +2,61 +15,9% Silber (Spot) 27,95 27,93 +0,1% +0,03 +17,6% Platin (Spot) 944,62 940,10 +0,5% +4,52 -4,8% Kupfer-Future 4,06 4,11 -1,1% -0,04 +3,2% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/err/mgo

(END) Dow Jones Newswires

July 29, 2024 08:50 ET (12:50 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.