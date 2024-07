Bitcoin (BTC) Kurs: Experte erwartet Verdopplung in 3 - 5 Monaten

Die euphorische Stimmung rund um Donald Trumps Rede auf der Bitcoin 2024 Konferenz hält bis heute an, sodass sich der Bitcoin-Kurs immer noch um die 70.000 Dollar Marke bewegt. Damit ist die größte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung auch kurz davor, ein neues Allzeithoch zu erreichen. Das allein scheint vielen aber noch nicht genug zu sein. Die bullishen Prognosen häufen sich und das Erreichen der 100.000 Dollar Marke scheint inzwischen fast schon ein konservatives Kursziel zu sein. Der bekannte Analyst PlanB geht davon aus, dass sich der Kurs in den nächsten 3 - 5 Monaten verdoppelt.

Kurs in 3 - 5 Monaten verdoppelt?

Der Analyst PlanB genießt auf X hohes Ansehen. Er hat über 1,9 Millionen Follower, die seine Einschätzung rund um den Kryptomarkt aufmerksam verfolgen. Das liegt zum Teil daran, dass er der erste war, der das Stock to Flow-Modell auf Bitcoin übertragen und damit schon in einer sehr frühen Phase ein Kursziel von 40.000 Dollar vorhergesagt hat, welches am Ende sogar noch übertroffen wurde. Damals war ein Kursziel in dieser Höhe noch undenkbar.

Miner revenue bottomed after April 2024 halving.

I expect bitcoin price to double from today in 3-5 months. pic.twitter.com/JoiQ4jeE4I - PlanB (@100trillionUSD) July 29, 2024

In einem aktuellen Tweet teilt PlanB seinen Followern mit, dass die Einnahmen für Bitcoin Miner im April nach dem Halving ihren Tiefpunkt erreicht haben und er deshalb davon ausgeht, dass sich der Kurs schon in den nächsten 3 - 5 Monaten verdoppeln wird. Miner können den Markt zwar nicht alleine kontrollieren, haben aber erheblichen Einfluss, wenn sie sich dazu entscheiden, ihre neu geschürften Coins nicht auf den Markt zu bringen, bis der Preis stimmt.

Bullishe Stimmung

Natürlich kommt PlanB nicht nur wegen der niedrigeren Einnahmen für Bitcoin-Miner zu diesem Entschluss. Er ist nach wie vor Anhänger des Stock to Flow Modells, das vereinfacht gesagt davon ausgeht, dass der Kurs eines Rohstoffs steigt, wenn es länger dauern würde, den aktuellen Bestand wiederherzustellen. Durch das Halving, welches alle 4 Jahre stattfindet, würde es immer länger dauern, alle Bitcoin, die heute in Umlauf sind, nochmal zu schürfen, weshalb auch der Kurs seiner Meinung nach immer weiter steigen wird. Für nächstes Jahr rechnet PlanB schon mit einem Bitcoin-Kurs von bis zu 800.000 Dollar.

My best guess bitcoin scenario 2024-2028:

- 2024 (EOY): $0.15m

- 2025: $0.8m

- 2026: $0.4m

- 2027: $0.3m

- 2028: $0.4m

This scenario (pink dots) would fit S2F^3 power law model perfectly, and would be a bit higher than time^6 type power law models. pic.twitter.com/EpgbaPlAvL - PlanB (@100trillionUSD) June 10, 2024

Neben dem Bitcoin Halving, welches bisher immer für eine Rallye gesorgt hat, sind es auch andere Umstände, die den Kurs in solche Höhen treiben könnten. Zum einen wird erwartet, dass die Zentralbanken in den USA, Europa und vielen anderen Teilen der Welt die Zinsen bald senken, wodurch mehr Kapital in den Kryptomarkt gespült werden könnte. Zum anderen setzen inzwischen auch immer mehr Unternehmen auf Bitcoin-Reserven und in den USA steht sogar bereits ein Gesetzesentwurf bereit, Bitcoin-Reserven aufzubauen, um den US-Dollar zu stützen.

Ob es am Ende reichen wird, um den Bitcoin-Kurs tatsächlich bis nächstes Jahr auf 800.000 Dollar zu pushen, wird sich zeigen. Die meisten Analysten gehen aber davon aus, dass der Kurs bis nächstes Jahr zumindest auf 150.000 Dollar steigen kann. Sollte es dazu kommen, würden wohl auch die meisten Altcoin davon profitieren, wobei Investoren derzeit vermehrt auf den neuen 99Bitcoins ($99BTC) setzen.

99Bitcoins profitiert vom Krypto-Hype

Geht es für Bitcoin bergauf, kommen auch immer mehr neue Investoren in den Markt, die noch am Anfang ihrer Krypto-Reise stehen. 99Bitcoins ist eine Lernplattform, die diese Investoren abholt und seit Jahren Wissen rund um Kryptowährungen vermittelt. Dadurch hat man sich inzwischen auch eine enorme Reichweite mit über 3,5 Millionen Abonnenten am Newsletter und dem Youtube-Kanal aufgebaut. Nun haben die Köpfe hinter 99Bitcoins beschlossen, mit $99BTC auch einen eigenen Coin auf den Markt zu bringen, der laut Analysten enormes Potenzial hat.

($99BTC Initial Coin Offering - Quelle: 99Bitcoins Website)

Die $99BTC-Token sind derzeit noch im Vorverkauf erhältlich, wobei Investoren bereits Token im Wert von über 2,5 Millionen Dollar gekauft haben. Nach dem Launch sollen Nutzer der Plattform die Möglichkeit haben, über ein Learn to Earn Konzept Token zu verdienen, wenn sie verschiedene Module erarbeiten. Damit erhöht man nicht nur die Chance, am Kryptomarkt erfolgreich zu handeln, sondern kann mit $99BTC auch bares Geld verdienen. Durch die enorme Reichweite und Bekanntheit von 99Bitcoins stehen die Chancen gut, dass der Kurs des $99BTC-Tokens nach dem Launch durch die Decke geht, wobei einige Analysten von einem möglichen Anstieg um das 10-fache sprechen.

