Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG / Bewilligung FMA für Abgabe Filialen Bruck an der Mur und Leibnitz erteilt



Strategische Unternehmensentscheidungen



29. Juli 2024 Die Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) hat die Abgabe der Filialen Bruck an der Mur und Leibnitz von der Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG an die jeweiligen örtlichen Raiffeisenbanken mit Wirkung zum 01.01.2025 bewilligt. Die hierfür notwendigen Gremialzustimmungen liegen ebenso bereits vor. Für nähere Informationen steht Ihnen Johannes Derler, Pressesprecher der Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG unter johannes.derler@rlbstmk.at, Tel.: 0316 4002-2002 zur Verfügung.



