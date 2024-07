Der US-Elektroautobauer Lucid hat mit dem Unternehmen Graphite One eine Liefervereinbarung über synthetische aktive Anodenmaterialien für die Batterien seiner Fahrzeuge getroffen. Die Graphitmaterialien und Batterieanoden sollen komplett in den USA gefördert und gebaut werden. Die Liefervereinbarung ist nicht bindend und sieht 5.000 Tonnen pro Jahr vor, sobald Graphite One die Produktion von synthetischem Graphit aufnimmt. Die anfängliche Laufzeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...