© Foto: Craig Bailey - picture alliance



Der Halbleiterhersteller ON Semiconductor startet mit starken Kursgewinnen in die neue Handelswoche. Grund hierfür ist ein starkes Quartalsergebnis.ON Semiconductor ist einer der weltweit größten Hersteller von Siliciumcarbid-Halbleitern. Das sind besonders leitfähige und gleichzeitig ebenso hitzeresistente wie mechanisch belastbare Halbleiter, weshalb sie vor allem in industriellen Anwendungen sowie E-Fahrzeugen zum Einsatz kommen. Einer der wichtigsten Kunden des Unternehmens ist der Fahrzeughersteller Tesla. Erholungsrallye nach bislang mieser Performance Bislang lief es in 2024 nicht gut für die Aktie. Die hat sich aufgrund von Nachfragesorgen im E-Mobility-Bereich gegenüber dem …