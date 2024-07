EQS-Ad-hoc: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Prognoseänderung/Vorläufiges Ergebnis

Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Knorr-Bremse veröffentlicht vorläufige Finanzkennzahlen für das zweite Quartal 2024 und hebt Ausblick für 2024 an



29.07.2024 / 16:24 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 Knorr-Bremse AG Moosacher Str. 80 80809 München ISIN: DE000KBX1006 Knorr-Bremse veröffentlicht vorläufige Finanzkennzahlen für das zweite Quartal 2024 und hebt Ausblick für 2024 an München, 29. Juli 2024 Die Knorr-Bremse AG rechnet für die Berichtsperiode April bis Juni 2024 (Q2/24) mit folgenden vorläufigen Finanzkennzahlen für den Konzern: Die Umsatzerlöse liegen bei rund € 2,01 Mrd. (Consensus: € 1,99 Mrd.)

Der Auftragseingang liegt bei rund € 2,13 Mrd. (Consensus: € 1,97 Mrd.)

Das operative EBIT liegt bei rund € 252 Mio. (Consensus: € 243 Mio.)

Die operative EBIT-Marge liegt bei rund 12,5% (Consensus: 12,2%)

Das Periodenergebnis beläuft sich bedingt durch belastende Non-cash Einmaleffekte auf € 144 Mio. (Consensus: € 156 Mio.) und das Ergebnis pro Aktie liegt entsprechend bei € 0,90 (Consensus: € 0,97)

Der vorläufige Free Cashflow beläuft sich auf rund € 158 Mio. (Vorjahr Q2/23: € 34 Mio.) Die vorläufigen Finanzkennzahlen des Q2/24 übersteigen teilweise die Analystenerwartungen, wie sie im aktuellen Consensus durch Vara Research vom 23. Juli 2024 für Q2/24 zusammengefasst sind und bestätigen in der Gesamtschau einen positiven Geschäftsverlauf im zweiten Quartal. Aufgrund des positiven Geschäftsverlaufs im zweiten Quartal 2024 und der zu erwartenden Entwicklung im zweiten Halbjahr 2024 erhöht der Vorstand den Ausblick für die operative EBIT-Marge für das Geschäftsjahr 2024: Knorr-Bremse erwartet unverändert einen Umsatz zwischen € 7.700 Mio. bis € 8.000 Mio., nunmehr eine operative EBIT-Marge zwischen 11,5 % und 13,0 % (bislang 11,5 % bis 12,5%) und einen Free Cashflow unverändert zwischen € 550 Mio. und € 650 Mio. Bei diesem Ausblick ist der noch abzuschließende Erwerb des Bahnsignaltechnikgeschäfts von Alstom in Nordamerika nicht berücksichtigt. Der vollständige Halbjahres- und Q2-Bericht 2024 wird planmäßig am 8. August 2024 veröffentlicht. Ansprechpartner Medien

Alexander Stechert-Mayerhöfer

Leiter Corporate Communications

Phone: +49 89 3547 1942

E-mail: alexander.stechert-mayerhoefer@knorr-bremse.com Ansprechpartner Investor Relations

Andreas Spitzauer

Leiter Investor Relations

Phone: +49 89 3547-182310

E-mail: investor.relations@knorr-bremse.com

Diese Veröffentlichung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen über das Geschäft, die finanzielle Entwicklung und die Erträge des Knorr-Bremse-Konzerns. Diesen Aussagen liegen Annahmen und Prognosen zugrunde, die auf gegenwärtig verfügbaren Informationen und aktuellen Einschätzungen beruhen. Sie sind mit einer Vielzahl von Unsicherheiten und Risiken behaftet. Der tatsächliche Geschäftsverlauf kann daher wesentlich von der erwarteten Entwicklung abweichen. Knorr-Bremse übernimmt über die gesetzlichen Anforderungen hinaus keine Verpflichtung, in die Zukunft gerichtete Aussagen zu aktualisieren.



Ende der Insiderinformation



29.07.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com