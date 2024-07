EQS-News: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Prognoseänderung/Vorläufiges Ergebnis

Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Knorr-Bremse veröffentlicht vorläufige Ergebnisse für das zweite Quartal 2024 und hebt Ausblick für 2024 an



München, 29. Juli 2024 - Die Knorr-Bremse AG, Weltmarktführer für Bremssysteme und führender Anbieter weiterer Systeme für Schienen- und Nutzfahrzeuge, rechnet für die Berichtsperiode April bis Juni 2024 mit folgenden vorläufigen Finanzkennzahlen für den Konzern:

Der Auftragseingang liegt bei 2,1 Mrd. EUR, der Auftragsbestand - bereinigt um Kiepe Electric - weiterhin auf hohem Niveau bei 6,8 Mrd. EUR

Die Umsatzerlöse liegen bei rund 2,01 Mrd. EUR

Das operative EBIT steigt um 13 % auf rund 252 Mio. EUR. Die operative EBIT-Marge liegt damit bei rund 12,5 % (Q2/23: 11,1 %)

Der Free Cashflow vervierfacht sich im Vergleich zum Vorjahresquartal auf rund 158 Mio. EUR (Q2/23: 34 Mio. EUR)

Der Gewinn pro Aktie steigt auf 0,90 EUR

Ausblick für 2024 erhöht

Die vorläufigen Finanzkennzahlen des Q2/24 übersteigen teilweise die Analystenerwartungen und bestätigen in der Gesamtschau einen positiven Geschäftsverlauf im zweiten Quartal.

Marc Llistosella, Vorstandsvorsitzender der Knorr-Bremse AG: "Dank einer starken Teamleistung haben wir ein ausgezeichnetes Zwischenergebnis zur Jahresmitte erzielt. Unser Strategieprogramm ‚BOOST 2026' hat sich bereits positiv auf unsere Umsatzentwicklung und kostenreduzierend ausgewirkt. Einen wichtigen Beitrag leistet dabei unser Fix-it-or-Sell-it-Programm, in dem wir Einheiten mit einem Gesamtumsatzvolumen von 1,4 Mrd. EUR auf den Prüfstand stellen. Gleichzeitig erweitern wir unsere Businessaktivitäten, wie die attraktive Akquisition von Alstom Signaling in den USA zeigt."

Frank Weber, Finanzvorstand der Knorr-Bremse AG: "Nach vorläufigen Ergebnissen entwickelten sich die meisten unserer Finanzkennzahlen im zweiten Quartal 2024 besser als erwartet. Besonders erfreulich ist die Tatsache, dass wir durch unsere Kosten- und Effizienzmaßnahmen bereits jetzt rund 50 % der im Rahmen von ‚BOOST 2026' definierten Profitabilitätsverbesserung erreicht haben. Der Vergleich über die letzten drei Jahre zeigt den kontinuierlichen Anstieg der operativen EBIT-Marge von 10,5 % in Q2/22 auf 11,1 % in Q2/23 sowie aktuell 12,5 % im Q2/24. Entsprechend heben wir unseren Ausblick für die operative EBIT-Marge an."

Das Ergebnis pro Aktie verbesserte sich gegenüber dem Vorjahresquartal aufgrund der starken operativen Ergebnisse und der Erfolge aus dem BOOST 2026-Effizienzprogramm deutlich auf 0,90 EUR. Dies gilt trotz der folgenden Einmaleffekte, die das Ergebnis in Q2/24 mit ca. 0,13 EUR je Aktie belasten:

Erheblich positivere Entwicklung von Cojali seit Erwerb, an der in Summe auch die Cojali-Minderheitsaktionäre entsprechend partizipieren.

Bilanzielle Abwertung einer Unternehmenseinheit im CVS-Bereich im Kontext des angestrebten Verkaufs dieser Einheit.

Die Anhebung des Ausblicks für die operative EBIT-Marge für 2024 ist im Wesentlichen auf folgende Faktoren zurückzuführen:

Mit dem Strategie-Update "BOOST 2026" hat der Vorstand eine Vielzahl von Maßnahmen und Initiativen gestartet, die unter anderem ein effektives Kosten- und Effizienzmaßnahmen-Programm beinhalten. Diese Maßnahmen zeigen erste Erfolge und wirken sich positiv auf die Entwicklung von Knorr-Bremse aus.

Basierend auf den vorläufigen Finanzkennzahlen des ersten Halbjahres 2024 und trotz der im Truck-Marktumfeld zu erwartenden Entwicklung im zweiten Halbjahr hebt der Vorstand den Ausblick für das Geschäftsjahr 2024 leicht an.

Die Knorr-Bremse AG erwartet unverändert einen Umsatz zwischen 7.700 Mio. EUR und 8.000 Mio. EUR, nunmehr eine operative EBIT-Marge zwischen 11,5 % und 13,0 % (bislang 11,5 % bis 12,5 %) und unverändert einen Free Cashflow zwischen 550 Mio. EUR und 650 Mio. EUR. Bei diesem Ausblick ist der noch abzuschließende Erwerb des Bahnsignaltechnikgeschäfts von Alstom in Nordamerika nicht berücksichtigt.

Der vollständige Halbjahresbericht 2024 wird planmäßig am 8. August 2024 veröffentlicht.

Erläuterungen und Überleitungen zu den verwendeten Finanzkennzahlen finden sich im Geschäftsbericht 2023 der Knorr-Bremse AG (abrufbar unter Geschäftsbericht 2023 der Knorr-Bremse AG ).

Medienkontakt:

Claudia Züchner, Pressesprecherin Finanzkommunikation

Tel.: +49 89 3547 2582, E-Mail: claudia.zuechner@knorr-bremse.com

Investor Relations:

Andreas Spitzauer, Leiter Investor Relations

Tel.: +49 89 3547 182310, E-Mail: andreas.spitzauer@knorr-bremse.com

Über Knorr-Bremse

Knorr-Bremse (ISIN: DE000KBX1006, Tickersymbol: KBX) ist Weltmarkt- und Technologieführer für Bremssysteme und führender Anbieter weiterer Systeme für Schienen- und Nutzfahrzeuge. Die Produkte von Knorr-Bremse leisten einen maßgeblichen Beitrag zu mehr Sicherheit und Energieeffizienz auf Schienen und Straßen in der ganzen Welt. 33.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an über 100 Standorten in rund 30 Ländern entwickeln und produzieren innovative Lösungen und Services, die höchste technologische Standards erfüllen. Im Jahr 2023 erwirtschaftete Knorr-Bremse in seinen beiden Geschäftsdivisionen weltweit einen Umsatz von rund 7,9 Mrd. EUR. Seit fast 120 Jahren treibt das Unternehmen als Innovator in seinen Branchen Entwicklungen in den Mobilitäts- und Transporttechnologien voran und hat einen Vorsprung im Bereich der vernetzten Systemlösungen. Knorr-Bremse ist einer der erfolgreichsten deutschen Industriekonzerne und profitiert von den wichtigen globalen Megatrends: Urbanisierung, Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Mobilität.

