ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

CA02316X1024 Ambari Brands Inc. 29.07.2024 CA8959791028 Ambari Brands Inc. 30.07.2024 Tausch 1:1

SE0013486552 Qlife Holding AB 29.07.2024 SE0022574331 Qlife Holding AB 30.07.2024 Tausch 2000:1

US2062771058 Concord Medical Services Holdings Ltd. 29.07.2024 US2062772049 Concord Medical Services Holdings Ltd. 30.07.2024 Tausch 10:1

CA74622P1071 P2P Group Ltd. 29.07.2024 CA69381H1064 P2P Group Ltd. 30.07.2024 Tausch 1:1

CA23250C1023 CyberCatch Holdings Inc. 29.07.2024 CA23250C2013 CyberCatch Holdings Inc. 30.07.2024 Tausch 10:1