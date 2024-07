Der Goldpreis ist mit einem leichten Plus in die neue Handelswoche gestartet. Auslöser für den Anstieg war, dass Israel einen Vergeltungsschlag auf die Huthi-Rebellen ausgeübt hat. Während das Edelmetall nicht einmal mehr 100 Dollar unter seinem Allzeithoch notiert, könnte die Newmont-Aktie bald ein neues Jahreshoch markieren.Die 50-Tage-Linie bei 2.358 Dollar hat sowohl am Donnerstag als auch am Freitag als Unterstützung gehalten. Damit sieht es neben deutet neben den jüngsten News auch das charttechnische ...

