Die Palantir-Aktie verzeichnet im Jahr 2024 einen beeindruckenden Kursanstieg von über 58 Prozent. Trotz kürzlicher Gewinnmitnahmen in einem schwachen Technologiesektor bleiben Analysten optimistisch bezüglich der langfristigen Aussichten des Unternehmens. Experten von Wedbush sehen Palantir in einer Schlüsselposition, um von der wachsenden Nachfrage nach KI-Lösungen zu profitieren. Sie prognostizieren ein Kursziel von 35 US-Dollar, was einem Aufwärtspotenzial von fast 29 Prozent entspricht. Im optimistischsten Szenario wird sogar ein Kurs von 50 US-Dollar für möglich gehalten.

Geteilte Meinungen unter Analysten

Während Wedbush Palantir als unterbewerteten Hauptakteur in der KI-Revolution betrachtet, zeigen sich andere Experten zurückhaltender. Von 14 bei TipRanks gelisteten Analysten empfehlen nur drei einen Kauf der Aktie, während fünf zum Halten und [...]

