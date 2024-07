FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Montag gestiegen. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future kletterte zuletzt um 0,29 Prozent auf 133,10 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel im Gegenzug auf 2,37 Prozent. Auch in den anderen Ländern der Eurozone gaben die Renditen nach.

Etwas gestützt wurden die Anleihen durch Zinssenkungsfantasien. So wird die US-Notenbank Fed am Mittwoch ihre Entscheidung treffen. Es wird noch keine Veränderung erwartet. Beobachter erhoffen sich jedoch Hinweise auf eine mögliche Zinssenkung im September. Mit Spannung erwartet wird auch der am Freitag anstehende US-Arbeitsmarktbericht. Auch die japanische Notenbank wird am Mittwoch ihre Zinsentscheidung veröffentlichen.

Im Montag standen hingegen weder in der Eurozone noch in den USA wichtige Konjunkturdaten auf dem Kalender./jsl/he