Solana vor entscheidender 200-Dollar-Marke - Diese Fakten befeuern den Kurs noch weiter

Solana zeigt sich über das gesamte Wochenende bullisch und nähert sich der psychologisch wichtigen 200-Dollar-Marke. Derzeit steht der Kurs von Solana bei 191,4 US-Dollar mit einer Steigerung von 2,77% in den letzten 24 Stunden. Im 7-Tages-Vergleich konnte der Kurs um 6,32% zulegen, womit Solana alle anderen Top 20 Kryptowährungen übertrifft. Nur Bitcoin konnte im Tagesvergleich ebenfalls zulegen, jedoch lediglich um 2,76%.

Mit dieser Steigerung schafft es Solana, den Binance-nativen Token BNB in der Marktkapitalisierung zu überholen. Damit steht Solana mit einer Marktkapitalisierung von 89 Milliarden US-Dollar nun als drittgrößte Kryptowährung (exklusive Stablecoins) im Fokus der Investoren.

Open Interest steigt an

Diese Entwicklung zeigt sich auch im Open Interest auf den Future-Märkten. Laut CoinGlass-Daten liegt das offene Interesse auf einem Höchststand von 3,52 Milliarden US-Dollar, was im Bereich des Allzeithochs vom ersten April liegt. Trotz positiver Entwicklung scheint eine weiterhin hohe Nachfrage nach der Kryptowährung vorhanden zu sein. Die Zahl der aktiven Adressen im Ökosystem ist auf über 1,22 Millionen gestiegen, während ebeso wichtige Netzwerke wie Jito, Marinade und Kamino eine starke Nachfrage verzeichneten.

Aktive Adressen im Verlauf, Quelle: https://defillama.com/

Jito fokussiert sich auf die Optimierung des Stakings und die Dezentralisierung durch effiziente Validator- und Delegator-Dienstleistungen. Marinade Finance bietet ein Liquid-Staking-Protokoll, das Nutzern ermöglicht, ihre SOL-Token zu staken und dafür mSOL-Token zu erhalten, die weiter gehandelt oder in DeFi-Protokollen genutzt werden können. Kamino hingegen konzentriert sich auf automatisiertes Market Making und Liquiditätsbereitstellung, um die Handelsaktivitäten auf Solana zu optimieren. Diese Projekte tragen maßgeblich zur Verbesserung der Dezentralisierung, Effizienz und Nutzungsmöglichkeiten innerhalb des Solana-Ökosystems bei.

DEX Volumen

Auch das Transaktionsvolumen auf den dezentralen Börsen zeigt einen enormen Ausschlag. Solana konnte im 24-Stunden-Vergleich mit einem Handelsvolumen von 1,99 Milliarden US-Dollar sogar Ethereum übertreffen, das ein deutlich niedrigeres Handelsvolumen von nur 979 Millionen US-Dollar verzeichnete. Trotz der günstigen Transaktionskosten zeigt sich diese Überlegenheit auch in den erhobenen Transaktionsgebühren: Während auf Ethereum 1,58 Millionen US-Dollar in den letzten 24 Stunden erhoben wurden, schafft es Solana aufgrund der hohen Anzahl an Transaktionen auf 2,13 Millionen Dollar.

https://x.com/SolanaFloor/status/1817868204238360890

Diese Kennzahlen zeigen die Dominanz der Solana-Blockchain im Krypto-Ökosystem.

