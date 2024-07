Anfang letzter Woche hat die BYD-Aktie kräftig zurückgesetzt, nachdem bekannt wurde, dass die Investorenlegende Warren Buffett erneut Anteile abgestoßen und seine Position auf unter fünf Prozent reduziert hatte. Auch der Start in die neue Woche verläuft nicht sonderlich gut. Die charttechnische Lage spitzt sich jetzt deutlich zu.Am Montag setzte das Papier an der Heimatbörse in Hongkong um 1,9 Prozent auf 231,4 Hongkong-Dollar (HKD; umgerechnet rund 27,40 Euro) zurück. Zwischenzeitlich fiel das ...

