Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, mit dem "richtigen Timing" ist das so eine Sache - im Leben wie auch an der Börse. Denn schließlich kann niemand die Zukunft orakeln, weshalb der ideale Zeitpunkt für eine Entscheidung mehr oder weniger immer ein Glücksgriff ist. Da es an den Märkten um viel Geld geht, versuchen Investoren aber dennoch, mit Market-Timing-Strategien...

Den vollständigen Artikel lesen ...