Der US-Laborspezialist hat starke Zahlen für das zweite Quartal veröffentlicht. Trotz eines herausfordernden Umfelds, geprägt von hohen Zinsen und sinkenden Ausgaben in der Branche, konnte sich das Unternehmen abheben.Obwohl der Umsatz um ein Prozent zurückging, stieg der bereinigte Gewinn pro Aktie im Jahresvergleich um vier Prozent auf 5,40 US-Dollar. Das Betriebsergebnis erhöhte sich um fünfzehn Prozent auf 1,82 Milliarden US-Dollar, begleitet von einer bereinigten Betriebsmarge von 22,3 Prozent, was einem Anstieg um zehn Prozentpunkte gegenüber 2023 entspricht. Die bereinigte Bruttomarge stieg auf 42,2 Prozent. Diese Leistung ist auf Produktivitätssteigerungen in den Segmenten Life …