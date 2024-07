Der weiterhin börsennotierte Teil der früheren PerkinElmer ist auf Life Science und Diagnostik fokussiert, Hauptsitz blieb Waltham, Massachusetts. Man beliefert Pharma-/Biotechunternehmen sowie verschiedenste Labore z. B. von Unis und Behörden. Im Q2 2024 wurde 692 Mio. $ (- 2,5 %) Umsatz erzielt, die operative Marge aber von 11 auf 12,4 % verbessert. Der fortlaufende Gewinn je Aktie stieg von 0,47 auf 0,59 $, auf bereinigter Basis waren es 1,22 $ gegenüber 1,21 $ vor einem Jahr.



CEO Prahlad Singh verwies auf das einjährige Bestehen, auf das man im Quartal anstoßen konnte. Er sieht das Unternehmen auf gutem Weg, die gesteckten Jahresziele zu erreichen. Für das Fiskaljahr gilt nun ein Umsatzziel von 2,77 bis 2,79 Mrd. $ mit 2 % organischem Wachstum. Das bereinigte Gewinnziel wurde auf 4,70 bis 4,80 $ angehoben. Mit einem 25er KGV ist die Bewertung höher als etwa bei (nur grob vergleichbaren) niederländisch-deutschen QIAGEN mit KGV um 20. Der REVVITY-Börsenwert von 15,1 Mrd. $ (Quelle: www.cnbc.com) steht auch gegen 7,9 Mrd. $ Eigenkapital (EK-Quote: 59 %), das durch 6,5 Mrd. $ Goodwill relativiert wird.



Die REVVITY-Aktie legt heute im US-Handel 6,5 % zu. Der Kurs erholte sich ausgehend vom Tief bei 82 $ im November. An der früheren Kursspitze 203 $ vom Jahresbeginn 2022 sollte man sich in der neuen Struktur, nach der Abtrennung von Geschäftsteilen sowie Umbenennung etc. zunächst nicht orientieren.



Helmut Gellermann



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf.