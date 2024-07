Produktionswachstumspotenzial: Ein verborgenes Juwel für Investoren im Rohstoff-Bullenmarkt

Anzeige / Werbung

Eine Investition in diese Aktie könnte langfristig zu einer sehr hohen Rendite führen

Liebe Leserinnen und Leser,

die Gold- und Kupfermärkte haben in letzter Zeit bedeutende Entwicklungen erlebt, wobei beide Metalle im Jahr 2024 neue Höchststände erreichten. Diese Trends werden durch eine Kombination aus makroökonomischen Faktoren, geopolitischen Spannungen und branchenspezifischen Anforderungen angetrieben.

Der Goldpreis hat sich Allzeithochs genähert, was vor allem auf seinen Status als sicherer Hafen in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit zurückzuführen ist. Die Zentralbanken, insbesondere in den Schwellenländern, haben ihre Goldreserven in Rekordtempo aufgestockt. Im ersten Quartal 2024 kauften sie nach Angaben des World Gold Council 290 Tonnen Gold. Dieser Nachfrageschub spiegelt eine strategische Verschiebung weg vom US-Dollar und hin zu Gold als Reservewährung wider.

Kupfer, das wegen seiner Fähigkeit, wirtschaftliche Trends vorherzusagen, oft als "Dr. Copper" bezeichnet wird, hat ebenfalls einen bemerkenswerten Preisanstieg erlebt und ein Zweijahreshoch erreicht. Dieser Anstieg ist zurückzuführen auf:

1. Robuste globale Konjunktur

2. Wachsende Nachfrage nach Technologien der Energiewende wie Elektrofahrzeuge, Wind- und Solarenergie

3. Lieferengpässe aufgrund von Produktionsproblemen bei großen südamerikanischen Produzenten

Die International Copper Association prognostiziert, dass die Kupfernachfrage von 28,3 Millionen Tonnen im Jahr 2020 auf 40,9 Millionen Tonnen im Jahr 2040 steigen wird, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 1,85 %.

Beide Metalle profitieren vom globalen Wandel hin zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft. Im Jahr 2023 erreichten die weltweiten Investitionen in die Energiewende rekordverdächtige 1,8 Billionen US-Dollar und haben sich damit gegenüber 2020 fast verdoppelt. Es wird erwartet, dass dieser Trend die Nachfrage nach Kupfer weiter ankurbeln wird, da es eine wesentliche Rolle bei der Elektrifizierung und bei der Infrastruktur für erneuerbare Energien spielt.

Für Anleger bieten diese Trends Chancen:

1. Gold ist nach wie vor von entscheidender Bedeutung für die Diversifizierung des Portfolios und als Absicherung gegen geopolitische Risiken und potenzielle Inflation.

2. Kupfer bietet eine Wachstumsgeschichte, die mit der globalen wirtschaftlichen Erholung und dem Übergang zu grüner Energie verbunden ist.

Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass der deutliche Preisanstieg für diese Metalle möglicherweise weiteres Aufwärtspotenzial begrenzen könnte. Einige Analysten gehen davon aus, dass Anleger von einer Allokation in Goldminen, Silberminen und Kupferminen anstelle von Edelmetallen profitieren könnten, da Bergbauunternehmen im Vergleich zum breiteren Markt niedrigere Bewertungen aufweisen und mehr Aufwärtspotenzial bieten könnten.

Nicht nur Aufgrund ihres Produktionswachstumspotenzials bietet Aurania Resources (WKN: A2DKJ4) findigen Anleger derzeit enorme Chancen.

Aurania Resources ist ein Explorationsbergbauunternehmen, das sich mit der Identifizierung, Bewertung, dem Erwerb und der Exploration von Mineralgrundstücken beschäftigt. Das Unternehmen ist hauptsächlich in Ecuador, Peru, Frankreich und der Schweiz tätig und sucht nach Gold-, Silber-, Kupfer-, Zink-, Blei- und Bariumvorkommen. Das Vorzeigeprojekt von Aurania, das Lost Cities - Cutucu-Projekt, umfasst 42 Mineralexplorationskonzessionen mit einer Fläche von etwa 207.764 Hektar im Südosten Ecuadors.

Auch wenn die Aktie seit Mai eine beeindruckende Performance zeigt, liegt das erste Kursziel der Analysten bei einem kanadischen Dollar, und es gibt mehrere Gründe für diese erfreuliche Entwicklung, die Ihnen Jochen Staiger von Rohstoff TV im nachfolgenden Unternehmensupdate näherbringen wird:

Wie Sie erfahren haben Jahre werden 2024 und 2025 entscheidend für das Unternehmen sein. Der Fokus auf Exploration bleibt eine Top-Priorität. Es gibt mehrere spannende Entwicklungen, die wir im Folgenden erläutern werden.

Explorationsaktivitäten in Ecuador

Ein zentraler Punkt der Explorationsaktivitäten von Aurania ist Kuri-Yawi. Das Unternehmen bereitet sich darauf vor, das Kuri-Yawi -Zielgebiet Ende 2024 zu bohren. Drei Angebote für die Durchführung einer IP-Untersuchung auf dem Grundstück wurden bereits eingeholt.

Die Entscheidung, die Arbeiten bei Kuri-Yawi wieder aufzunehmen, basiert auf der Nähe zu einer Straße, die einen einfachen Zugang und kosteneffektive Explorationsarbeiten ermöglicht. Andere Teile des Grundstücks sind nur per Hubschrauber erreichbar.

Auch das Gebiet Crunchy Hill steht wieder im Fokus:

Aurania untersucht das sichtbare Gold, das in Crunchy Hill gefunden wurde

Mitte des Monats gab Aurania Resources bekannt , dass im Bereich des unternehmenseigenen Zielgebiets Crunchy Hill im Südosten Ecuadors sichtbares Gold gefunden wurde.

Vier Proben befinden sich derzeit im Labor und warten auf Säureergebnisse.

Erkundung in Frankreich: Hochgradiges Goldgebiet

Die Explorationsaktivitäten von Aurania erstrecken sich auch auf die Konzession im Süden der französischen Bretagne.

Diese hochgradige Goldzone wurde noch nie von einem Unternehmen erschlossen, und das Team ist gespannt darauf, ihr Potenzial zu entdecken.

Erste Proben enthielten beeindruckende 46% Gold. Dies deutet auf ein außergewöhnliches Potenzial hin.

Aurania plant, geochemische Bodenuntersuchungen durchzuführen. Diese Untersuchungen bereiten das Gebiet für detailliertere Explorationen vor.

Das Vorzeigeprojekt von Aurania bleibt aber das Lost Cities - Cutucu-Projekt in Ecuador

Das Lost Cities - Cutucu-Projekt in Ecuador

Das Cutucu-Projekt Lost Cities - von Aurania Resources ist im Vergleich zu anderen Bergbauprojekten in Ecuador aufgrund mehrerer Besonderheiten einzigartig. Es ist reich an Gold, Silber, Kupfer, Zink, Blei und Barium. Diese Vielfalt an Mineralienzielen sieht man nicht alle Tage und erhöht die Chancen, auf etwas Wertvolles zu stoßen, erheblich.

Die Lage ist ein weiteres großes Plus für Aurania. Ihr Projekt befindet sich in einer Region, in der bereits mehrere erfolgreiche Bergbaubetriebe angesiedelt sind, wie etwa Fruta del Norte von Lundin Gold und das Kupfer-Gold-Projekt Warintza von Solaris Resources. Die Lage in einer so mineralreichen Gegend bestätigt nicht nur ihre geologischen Aussichten, sondern bedeutet auch, dass sie in guter Gesellschaft sind.

Doch was macht das Lost Cities - Cutucu-Projekt im Vergleich zu anderen Bergbauprojekten in Ecuador so einzigartig?

Historische und archäologische Bedeutung

Alte Bergbaubeweise: Das Projektgebiet hat Hinweise auf alte Straßen und besondere Landformen ergeben, bei denen es sich möglicherweise um alte Prospektions- oder Minenstandorte handelt, was darauf hindeutet, dass historische Bergbautätigkeiten möglicherweise aus der kolonialen spanischen Zeit stammen. Dieser historische Kontext fügt eine Schicht von Intrigen und Potenzial für die Entdeckung alter Bergbaukorridore hinzu.

Geologische Einstellung

Geologische Reichheit: Das Projekt befindet sich in der Cordillera de Cutucu, einem Teil des Metallogengürtels der nördlichen Andenjura. Diese Region ist bekannt für Cluster von Porphyrkupfer, Gold-Kupfer-Skarn und epithermalen Goldvorkommen, was sie zu einem sehr potenziellen Gebiet für die Mineralexploration macht.

Einzigartige Hebungs- und Erosionsmuster: Die Cordillera de Cutucu und die angrenzende Cordillera del Condor haben unterschiedliche Erhebungs- und Erosionsgrade erfahren. Diese geologische Geschichte legt nahe, dass epithermale Goldvenensysteme im Cutucu im Vergleich zu anderen Regionen besser erhalten bleiben können, was einen einzigartigen Explorationsvorteil bietet.

Umfassender Explorationsansatz

Integration historischer Forschung und moderner Techniken: Aurania Resources kombiniert professionelle historische Archivforschung mit modernen geologischen, geochemischen und geophysikalischen Explorationstechniken. Dieser integrierte Ansatz ist selten und erhöht das Potenzial des Projekts für bedeutende Entdeckungen.

Umfangreicher Explorationsbereich: Das Projekt erstreckt sich über ungefähr 208.000 Hektar auf 42 Konzessionen und erstreckt sich über ungefähr 95 Kilometer entlang der Cordillera. Dieses riesige Gebiet ermöglicht eine umfassende und systematische Erkundung. Potenzial für hochwertige Entdeckungen Mehrere Zielbereiche : Aurania hat über 20 Goldziele und zahlreiche Kupferporphyrziele innerhalb des Projektgebiets identifiziert. Diese hohe Anzahl von Zielen ist für ein Junior-Explorationsunternehmen ungewöhnlich und weist auf ein erhebliches Explorationspotenzial hin. Nähe zu großen Minen : Das Projekt liegt im gleichen geologischen Trend wie die Minen Fruta del Norte und Mirador, die zu den bedeutendsten Gold- und Kupferminen in Ecuador gehören. Diese Nähe erhöht das Potenzial des Projekts, ähnliche hochwertige Lagerstätten zu entdecken.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Cutucu-Projekt für verlorene Städte - aufgrund seiner historischen Bedeutung, seines einzigartigen geologischen Umfelds, seiner umfassenden Explorationsstrategie und seines hohen Potenzials für wertvolle Mineralentdeckungen auffällt. Diese Faktoren machen es gemeinsam zu einem einzigartigen und vielversprechenden Bergbauprojekt in Ecuador.‍

Ein verborgenes Juwel für Investoren im Rohstoff-Bullenmarkt

Die Kombination aus historischer Forschung, modernen Explorationstechniken, umfangreicher Landbesitz in einer vielversprechenden geologischen Region und einem starken Fokus auf Nachhaltigkeit macht Aurania Resources zu einem einzigartigen Akteur in der Explorationsbranche.

Führung ist das, was Aurania wirklich auszeichnet:

Dr. Keith Barron, der Vorsitzende und CEO, ist nicht nur ein erfahrener Geologe mit über 39 Jahren Erfahrung in diesem Bereich, sondern auch jemand, der eine nachgewiesene Erfolgsbilanz vorweisen kann. Er war Mitbegründer von Aurelian Resources, dass die Goldlagerstätte Fruta del Norte entdeckte, einen der größten Goldfunde der jüngeren Geschichte. Außerdem besitzt Dr. Barron etwa 43 % der Aktien von Aurania. Dieser Grad an Insiderbesitz bringt seine Interessen eng mit denen der Aktionäre in Einklang, was immer ein gutes Zeichen ist. Er bezieht kein Gehalt, was sein Engagement und sein Vertrauen in die Zukunft des Unternehmens zeigt.

In finanzieller Hinsicht hat sich Aurania darauf konzentriert, seine Position zu stärken. Das Unternehmen hat kürzlich seinen Kreditrahmen um 2 Mio. CAD erhöht, sodass der Gesamtbetrag nun 4 Mio. CAD beträgt.

Damit hat das Unternehmen die für seine Explorationsaktivitäten erforderliche finanzielle Flexibilität. Darüber hinaus hat das Unternehmen mehrere Tranchen einer Privatplatzierung abgeschlossen und damit erhebliche Mittel zur Unterstützung laufender Projekte aufgebracht. Diese finanzielle Stabilität ist für ein junges Bergbauunternehmen von entscheidender Bedeutung und positioniert das Unternehmen gut für zukünftige Explorations- und Entwicklungsarbeiten.

Wir sind uns sicher:

Eine Investition in Aurania Resources (WKN: A2DKJ4) könnte zu einer sehr hohen Rendite führen.

Sichern Sie sich ein paar Stücke und profitieren Sie vom gewaltigen Wachstumspotenzial, welches diese Aktie besitzt!

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und verbleiben mit spekulativen Grüßen

aus der Mining-Investor Redaktion

Besuchen Sie aurania.com um mehr über das Unternehmen und seine Aktivitäten zu erfahren.

Disclaimer

Sämtliche Veröffentlichungen, also Berichte, Darstellungen, Mittelungen sowie Beiträge ("Veröffentlichungen") dienen ausschließlich der Information und stellen keine Handelsempfehlung hinsichtlich des Kaufs oder Verkaufs von Wertpapieren dar. Die Veröffentlichungen sind nicht mit einer professionellen Finanzanalyse gleichzusetzen, sondern geben lediglich die Meinung der Orange Unicorn/mining-investor.com ("Herausgeber"), bzw. der für diese tätigen Verfasser der Veröffentlichungen ("Verfasser") wieder. Jedes Investment in die hier vorgestellten Finanzinstrumente wie Aktien, Anleihen, Derivate auf Wertpapiere etc. (zusammen "Finanzinstrumente") ist mit Chancen, aber auch mit Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden. Kauf-/Verkaufsaufträge sollten zum eigenen Schutz stets limitiert werden. Dies gilt insbesondere für die hier behandelten Werte aus dem Small- und Micro-Cap-Bereich, die sich ausschließlich für spekulative und risikobewusste Anleger eignen.

Jeder Anleger handelt auf eigenes Risiko.

Der Herausgeber und die für ihn tätigen Verfasser übernehmen keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder sonstige Qualität der Veröffentlichungen.

Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland)

Für die Berichterstattung über das Unternehmen Aurania Resources wurden Verfasser und Herausgeber vom Emittenten entgeltlich entlohnt. Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt.

Verfasser und Redakteur halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Aktien.

Eine individuelle Offenlegung zu Wertpapierbeteiligungen des Herausgebers und der Verfasser und/oder der Vergütung des Herausgebers oder der Verfasser durch das mit Veröffentlichungen im Zusammenhang stehende Unternehmen Dritte, werden in beziehungsweise unter der jeweiligen Veröffentlichung ausdrücklich ausgewiesen.

Die in den jeweiligen Veröffentlichungen angegebenen Preise/Kurse zu besprochenen Finanzinstrumenten sind, soweit nicht näher erläutert, Tagesschlusskurse des zurückliegenden Börsentages oder aber aktuellere Kurse vor der jeweiligen Veröffentlichung. Allgemeiner Haftungsausschluss Die Veröffentlichungen dienen ausschließlich Informationszwecken. Alle Informationen und Daten in den Veröffentlichungen stammen aus Quellen, die der Herausgeber bzw. der Verfasser zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig hält. Der Herausgeber und die Verfasser haben die größtmögliche Sorgfalt darauf verwandt, sicherzustellen, dass die verwendeten und zugrunde liegenden Daten und Tatsachen vollständig und zutreffend sowie die herangezogenen Einschätzungen und aufgestellten Prognosen realistisch sind.

Der Herausgeber übernimmt jedoch keine Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit, und Aktualität der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen.

Der Herausgeber hat keine Aktualisierungspflicht.

Er weist darauf hin, dass nachträglich Veränderungen der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und der darin enthaltenen Meinungen des Herausgebers oder des Verfassers entstehend können. Im Falle derartiger nachträglicher Änderungen ist der Herausgeber nicht verpflichtet, diese mitzueilen bzw. gleichfalls zu veröffentlichen. Die Aussagen und Meinungen des Herausgebers bzw. Verfassers stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments dar. Der Herausgeber ist nicht verantwortlich für Konsequenzen, speziell für Verluste, welche durch die Verwendung der in Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und Meinungen folgen bzw. folgen könnten.

Der Herausgeber und die Verfasser übernehmen insbesondere keine Gewähr dafür, dass aufgrund des Erwerbs von Finanzinstrumenten der Gegenstand von Veröffentlichungen sind Gewinne erzielt oder bestimmte Kursziele erreicht werden können.

Herausgeber und Verfasser sind keine professionellen Investitionsberater. Der Herausgeber und der Verfasser sind im Zusammenhang mit Veröffentlichungen für Dritte tätig. Sie erhalten von Dritten Entgelte für Veröffentlichungen, was zu einem Interessenkonflikt führen kann, auf den hiermit ausdrücklich hingewiesen wird.

Die auf den Internetseiten des Herausgebers wiedergegebenen Informationen und Meinungen Dritter, insbesondere in den Chats, geben nicht die Meinung des Herausgebers wieder, so dass dieser entsprechend keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der Informationen übernimmt. Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem jeweiligen Autor. Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des jeweiligen Autors oder des Herausgebers erlaubt.

Urheberrecht

Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem Herausgeber. Der Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers erlaubt. Die Nutzung der Veröffentlichungen ist nur zu privaten Zwecken erlaubt. Eine professionelle Verwertung ist entgeltpflichtig und nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Herausgebers zulässig. Veröffentlichungen dürfen weder direkt noch indirekt nach Großbritannien, in die USA oder Kanada oder an US-Amerikaner oder eine Person, die ihren Wohnsitz in den USA, Kanada oder Großbritannien hat, übermittelt werden.

Impressum

Angaben gemäß § 5 TMG:

Orange Unicorn Ltd

132-134 Great Ancoats Street

M4 6DE Manchester

Kontakt: Telefon: +44 (0)303 4234 700

E-Mail: info@mining-investor.com

Registergericht: England and Wales

Registernummer: 14637157

Aufsichtsbehörde: Companies House

Enthaltene Werte: BMG069741020