Textron Aviation Inc., ein Unternehmen von Textron Inc. (NYSE: TXT), gab heute eine Vereinbarung mit Gama Aviation (UK) Limited über den Kauf von drei mit Frachttüren ausgestatteten Flugzeugen vom Typ Beechcraft King Air 360C bekannt, die voraussichtlich 2025 ausgeliefert werden. Der Vertrag, der auf der Farnborough International Airshow (FIA) unterzeichnet wurde, dient der Modernisierung der Flotte von Gama Aviation und der Unterstützung der Aufgaben des Scottish Ambulance Service (SAS).

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240722365503/de/

The deal, inked at the Farnborough International Airshow (FIA), modernizes Gama Aviation's fleet and supports the mission of the Scottish Ambulance Service (Photo: Business Wire)

"Die Scottish Air Ambulance erbringt ein breites Spektrum von wichtigen Gesundheitsdiensten für regionale, ländliche und abgelegene Gemeinden und muss dafür 24 Stunden am Tag und sieben Tage die Woche einsatzbereit sein", sagte Bob Gibbs, Vice President, Special Mission Sales, Textron Aviation. "Dass wir weiterhin der Lieferant erster Wahl für die Rettungsdienste in Schottland sind, ist ein Beleg für die Leistungsfähigkeit der King Air, wenn jede Sekunde zählt."

Der SAS betreibt auf dem schottischen Festland und seinen vorgelagerten Inseln einen nationalen Ambulanzflugdienst. Als einziger vollständig aus öffentlichen Mitteln finanzierter Flugdienst dieser Art im Vereinigten Königreich ist der SAS eine unschätzbare Ressource für die schottische Öffentlichkeit.

Gama Aviation erbringt seit mehr als 30 Jahren Ambulanzflugdienste für den SAS, wobei die King Air die tragende Säule der Starrflüglerflotte des Unternehmens bildet. Der SAS stellt das klinische Personal, während die Flugzeuge, die Besatzungen (Piloten) und der technische Support von Gama Aviation auf Managed-Service-Basis bereitgestellt werden.

"Unser Team hat eng mit den Experten von Textron Aviation daran gearbeitet, die Beechcraft King Air 360C für unseren kürzlich erteilten Auftrag in Schottland zu spezifizieren", sagte Marwan Khalek, Group CEO, Gama Aviation. "Strategisch gesehen, trifft die KA360C genau ins Schwarze, denn sie bietet günstige direkte Betriebskosten und gute Flugleistungen mit einer hochgradig skalierbaren Einsatzplattform, die wir bei Gama Aviation modifizieren werden. Die so ausgerüsteten Flugzeuge werden nach ihrer Indienststellung die prä- und intraklinische Versorgung der Menschen in Schottland erheblich verbessern."

Endlose Möglichkeiten für Spezialeinsätze

Wenn staatliche, militärische und kommerzielle Kunden luftgestützte Lösungen für kritische Einsätze benötigen, wenden sie sich an Textron Aviation. Die Luftfahrtlösungen des Unternehmens bieten die hohen Leistungen und Flugeigenschaften, die erforderlich sind, um die einzigartigen Herausforderungen von Spezialeinsätzen zu bewältigen. Mit ihrer beispiellosen Qualität, ihrer Vielseitigkeit und ihren niedrigen Betriebskosten eignen sich die Produkte von Textron Aviation ausgezeichnet für Ambulanz- und Nachrichtenflüge, Flüge zur Informationsgewinnung, Überwachung und Aufklärung (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance, ISR), Versorgungstransporte, Luftvermessungen, Fluginspektionen, Schulungen und eine Vielzahl anderer Spezialeinsätze.

Über Textron Aviation

Wir inspirieren die Entwicklung des Fliegens. Seit mehr als 95 Jahren setzt Textron Aviation, ein Unternehmen der Textron Inc. unser kollektives Know-how für die Marken Beechcraft, Cessna und Hawker ein, um für unsere Kunden das beste Flugerlebnis zu entwickeln und bereitzustellen. Mit einer Produktpalette, die von Geschäftsflugzeugen, Turboprops und Hochleistungskolbenflugzeugen bis hin zu Produkten für Spezialeinsätze, Militärtrainern und Verteidigungsanlagen reicht, verfügt Textron Aviation über das vielseitigste und umfassendste Luftfahrtproduktportfolio der Welt und über eine Belegschaft, die mehr als die Hälfte aller Flugzeuge der allgemeinen Luftfahrt weltweit hergestellt hat. Kunden in mehr als 170 Ländern verlassen sich auf unsere legendäre Leistung, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit sowie auf unser vertrauenswürdiges globales Kundendienstnetz, um erschwinglich und flexibel zu fliegen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.txtav.com specialmissions.txtav.com defense.txtav.com scorpion.txtav.com.

Über Textron

Textron ist ein branchenübergreifendes Unternehmen, das sein weltweites Netzwerk aus Luftfahrt-, Verteidigungs-, Industrie- und Finanzunternehmen nutzt, um seinen Kunden innovative Lösungen und Dienstleistungen anzubieten. Textron ist weltweit bekannt für seine erfolgreichen Marken wie Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO, Arctic Cat und Textron Systems. Weitere Informationen unter www.textron.com.

Bei bestimmten Aussagen in dieser Pressemitteilung handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen, die Umsätze prognostizieren oder Strategien, Ziele, Aussichten oder andere nicht historische Sachverhalte beschreiben. Diese Aussagen gelten nur zu dem Zeitpunkt, an dem sie veröffentlicht werden, und wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren. Solche Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten oder implizierten Ergebnissen abweichen.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240722365503/de/

Contacts:

Medien:

Doug Scott

+1.316.347.0116

dscott2@txtav.com

txtav.com