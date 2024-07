DJ PTA-Adhoc: 2invest AG: Prognoseänderung für das Geschäftsjahr 2024

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Heidelberg (pta/29.07.2024/18:35) - Die 2invest AG (Frankfurt: 2INV; ISIN: DE000A3H3L44) ist heute die Verpflichtung eingegangen, einen Teil ihres Bestandes an Aktien an der 4basebio plc (ISIN: GB00BMCLYF79), nämlich 1.436.213 Aktien, zu verkaufen. Der Verkauf findet im Rahmen einer Kapitalmaßnahme von 4basebio plc statt, bei der (i) Elevage Medical Technologies ("Elevage"), einem Patient Square Capital-Fond, und (ii) Prudenial Assurance Company Limited, handelnd durch ihren Investmentmanager M&G Investment Management Limited ("M&G"), gemeinsam neue Aktien der 4basebio plc im Volumen von 40.0 Mio. GBP bei einem Emissionspreis von 15,00 GBP pro 4basebio-Aktie zeichnen sowie weitere 1.959.424 4basebio-Aktien im Rahmen eines Sekundärkaufs erwerben, um so nach Umsetzung der Transaktion 29,9% an der 4basebio plc zu halten. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage der 4basebio plc unter folgendem Link: https:// www.4basebio.com/investors/regulatory-news-alerts/.

Aus dem Verkauf der 4basebio plc Aktien wird die 2invest AG einen Ergebnisbeitrag von rund 23,7 Mio. EUR (vor Steuern) erzielen. Die 2invest AG wird nach Umsetzung der 4basebio plc Transaktion noch einen Anteil an 4basebio plc von rund 14,4% halten.

Der Vorstand prognostizierte zuletzt auf Basis des vorläufigen Halbjahresergebnisses mit Meldung vom 22. Juli 2024 ein Jahresergebnis im Bereich -1,1 Mio. EUR bis 2,0 Mio. EUR. Auf Basis der mit dem heutigen Tage eingegangen Verkaufsverpflichtung der 4basebio plc Aktien und dem hieraus erwarteten Ergebnisbeitrag geht der Vorstand nun von einem Jahresergebnis für das Geschäftsjahr 2024 im Bereich von 20,5 Mio. EUR bis 24,0 Mio. EURauf Basis der Ergebniserwartung und einer Bandbreite von +/-5 % des Eigenkapitals nach HGB zum 31. Dezember 2023 aus. Die Planung der Gesellschaft beinhaltet keine künftigen Erträge und Aufwendungen aus den Investitionen in Wertpapiere, da der genaue Ein-/Ausstiegszeitpunkt bei den Wertpapieren nicht vorhergesagt werden kann. Dieser ist von mehreren Faktoren abhängig.

