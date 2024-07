Die Aktie von ThyssenKrupp Nucera AG & Co. KGaA erreichte am 29. Juli 2024 mit 8,61 Euro ein neues Allzeittief, was einem drastischen Rückgang von über 65% seit dem Börsengang vor einem Jahr entspricht. Diese besorgniserregende Entwicklung spiegelt die wachsende Unsicherheit im Markt für alkalische Wasserelektrolyse wider. Trotz einer Umsatzsteigerung von 26% im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2023/24 auf 236 Millionen Euro, sank das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von sieben auf eine Million Euro. Die anhaltende Baisse hat dazu geführt, dass das Unternehmen seine Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2024/25 nach unten korrigieren musste.

Langfristige Perspektiven bleiben positiv

Ungeachtet der aktuellen Herausforderungen setzt ThyssenKrupp Nucera weiterhin hohe Erwartungen in das Geschäft mit Wasserelektrolyse. [...]

