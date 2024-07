Anzeige / Werbung

IBM Aktie: Zahlen von Big Blue überzeugen! Weiteres Potential dank KI & "günstiger" Bewertung?

IBM (International Business Machines Corporation) hat eine lange und spannende Unternehmensgeschichte, die über ein Jahrhundert zurückreicht. Erste Notizen zum Unternehmen wurden schon 1896 verzeichnet, doch offiziell gegründet gilt der Technologiekonzern erst ab 1911 unter dem Namen "Computing-Tabulating-Recording Company" (CTR) und nahm dann ab 1924 in IBM umbenannt, weiter Fahrt auf. Seitdem hat sich das Unternehmen stetig weiterentwickelt und an die sich ändernden technologischen Landschaften angepasst. Heute steht IBM an der Schwelle zu neuen Chancen, die durch aufkommende Technologien und globale Trends getrieben werden.

Tatsächlich begann der Erfolgsweg mit der Herstellung von Lochkartenmaschinen, die für die Automatisierung von Geschäftsprozessen verwendet wurden. Später kamen elektronische Schreibmaschinen hinzu, doch der große Durchbruch kam in den 1960er Jahren mit der Einführung des System/360, einer Reihe von Mainframe-Computern, die zu einem Standard in der Geschäftswelt wurden. Damit revolutionierte IBM die Computerindustrie und legte den Grundstein für IBMs Dominanz im Bereich der Unternehmensrechner.

Das Unternehmen zeigte mit den Quartalszahlen, dass es weiter auf dem Wachstumskurs ist, auch wenn die zweistelligen Wachstumsraten der Vergangenheit angehörten. Eine führende Rolle in der globalen IT-Branche ermöglicht es daher, auch mit den Trends in Zukunft zu wachsen, ohne starke Schwankungen im Aktienkurs zu repräsentieren. Genau dies ist vor dem Hintergrund einer Portfoliobeimischung ein interessanter Gedanke, den wir mit dem Chartbild und somit konkreten Trading-Ideen mit dem Freestoxx-Tool verfeinern.

