Die Kryptowährung Solana startet mit Kursgewinnen in die neue Handelswoche. Dadurch ist ein weiterer Meilenstein auf dem Weg zu neuen Allzeithochs gelungen.Kryptowährungen starten schwungvoll in die neue Handelswoche, nachdem US-Präsidentschaftsanwärter Donald Trump auf der Bitcoin-Konferenz in Nashville am Sonntag seine Unterstützung für die Branche bekräftigt und im Falle eines Wahlsieges den Aufbau einer strategischen Reserve angekündigt hat. Zu den größten Gewinnern unter den etablierten Altcoins gehört einmal mehr Solana, das sich mit einer Marktkapitalisierung von rund 88 Milliarden US-Dollar inzwischen auf den vierten Platz vorgeschoben und dabei Binance Coin überholt hat. Auf dem …