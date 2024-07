NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Reckitt nach Halbjahreszahlen von 6500 auf 6000 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Im Zuge gesenkter Jahresziele sei eine ehrgeizige Agenda zur Umstrukturierung des Konsumgüter-Unternehmens in den kommenden 18 Monaten aufgestellt worden, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Montag vorliegenden Studie. Erwogen werde der Ausstieg aus Essential Home. Zudem sei eine Prüfung strategischer Optionen für die Sparte Nutrition geplant, die zusammen insgesamt etwa 30 Prozent des Konzernumsatzes ausmachten./ck/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2024 / 16:34 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2024 / 16:34 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB00B24CGK77