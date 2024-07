Die Quartalssaison ist in vollem Gang. Kein Wunder also, dass Anleger gute Zahlenvorlagen zum Anlas für einen Einstieg nehmen. Das ist heute bei ON Semiconductor, dem besten Wert im NASDAQ100 der Fall. In den kommenden Tagen werden noch zahlreiche weitere Firmen aus der Halbleiterbranche ihre Bücher öffnen.Bereits vorbörslich konnten Papiere von ON Semiconductor fast zweistellig zulegen. Derzeit notiere die Aktie fast 13 Prozent im Plus. Der Konzern lieferte Quartalszahlen, die über den Erwartungen ...

