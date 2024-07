Die Übernahme des ehemaligen direkten Konkurrenten durch Deepnote folgt auf ein Jahr schnellen Wachstums und unterstreicht das Engagement des Unternehmens, die benutzerfreundlichste und kollaborativste Datenplattform bereitzustellen.

Deepnote, der KI-gestützte Workspace für Daten, gab seine Übernahme von Hyperquery bekannt, einem Wettbewerber auf dem Gebiet der Datenwissenschaft und -analyse. Diese Übernahme ist ein wichtiger Schritt auf Deepnotes Weg, zum Herzstück der Datendemokratisierung zu werden.

Deepnote hat die kollaborative Datenanalyse neu definiert, indem es einen Datenarbeitsbereich geschaffen hat, der es Teammitgliedern ermöglicht, ihre Arbeit zu teilen und in Echtzeit Feedback zu erhalten. Dieser kollaborative Ansatz reduziert den Zeitaufwand in Kommunikationskreisläufen und ermöglicht schnellere Feedbacks, was zu einer zügigeren Bereitstellung von Datenprodukten führt.

Außer für seine leistungsstarken Tools zur Zusammenarbeit ist Deepnote auch für seine überaus angenehme Benutzererfahrung beliebt. Deepnote stellt sicher, dass sowohl erfahrene Datenexperten als auch andere Entscheidungsträger die Plattform problemlos navigieren können. Die intuitive Benutzeroberfläche, die Fähigkeit zur nahtlosen Integration und die integrierten Funktionen zur Zusammenarbeit machen es zum Favoriten der Benutzer und erhöhen ihre Produktivität und Zufriedenheit. Neu eingeführte KI-Assistenten beschleunigen den Analyse-Workflow erheblich und ermöglichen fortschrittliche Datenanalysen für weniger erfahrene oder gar technikferne Teams.

"Wir erleben einen massiven Wandel auf dem Markt, der durch den Aufstieg des KI-Computings zur Demokratisierung der Datenanalyse und letztlich zur Schaffung einer neuen Art von Benutzeroberfläche führt eines Daten-Notebooks", sagte Jakub Jurovych, Mitbegründer und CEO von Deepnote."Einen ähnlich radikalen Wandel hat es schon einmal gegeben, als der Aufstieg der Personalcomputer in den 1980er Jahren zur Schaffung einer neuen Art von Benutzeroberfläche führte einer Tabellenkalkulation. Wir beobachten, dass Notebooks dank ihrer Vielseitigkeit, der natürlichen Integration mit KI-Agenten und der Fähigkeit, fortschrittliche Daten-Apps und -Modelle zu erstellen, die in Excel unmöglich wären, zum natürlichen Nachfolger von Tabellenkalkulationen werden. Seit der Gründung von Deepnote sind wir das führende KI-native Daten-Notebook und wir sind entschlossen, diese Kategorie zu gewinnen. Deshalb erwerben wir unseren stärksten Wettbewerber Hyperquery.

Deepnote, das von Index Ventures, Accel, Y Combinator und Credo Ventures unterstützt wird, hat ein rasantes Wachstum erlebt und im vergangenen Jahr seinen Umsatz verdreifacht. Führende Unternehmen wie Ramp, Motive, SoundCloud, Gusto und Webflow vertrauen auf die Plattform und beweisen damit, dass diese die vielfältigen Anforderungen erfüllt, die von hochrangigen Organisationen gestellt werden. Die Hyperquery-Clients, darunter Docplanner, Output und Zeeto, werden nahtlos auf die Plattform von Deepnote migriert.

