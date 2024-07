MÄRKTE USA/Behauptet - Bestätigte Prognose beflügelt McDonald's

DJ MÄRKTE USA/Behauptet - Bestätigte Prognose beflügelt McDonalds

NEW YORK (Dow Jones)--Nach der deutlichen Erholung zum Ende der Vorwoche haben die US-Aktienkurse am Montag meist weiter zugelegt, wenn auch deutlich langsamer. Der Dow-Jones-Index schloss 0,1 Prozent niedriger bei 40.540 Punkten. Der S&P-500 stieg um 0,1 Prozent. Für den Nasdaq-Composite ging es ebenfalls um 0,1 Prozent nach oben. Dabei wurden an der Nyse 1.231 (Freitag: 2.288) Kursgewinner und 1.578 (511) -verlierer gesehen. Unverändert schlossen 65 (77) Titel.

In den Blick der Investoren rückte vor allen die Zinssitzung der US-Notenbank am Mittwoch. Zwar rechnet der Markt damit, dass die Fed die Zinsen unverändert belässt, doch erhofft man sich Hinweise über den weiteren Zinskurs der Notenbank. Jede kleine Änderung in der Erklärung nach der Sitzung oder in der Pressekonferenz von Jerome Powell könnte große Auswirkungen auf die Märkte haben, so CBA.

Die Daten zu den persönlichen Verbraucherausgaben in den USA vom Freitag "verstärkten die Einschätzung des Marktes, dass die US-Notenbank die Zinsen senken wird", so die Analysten der Deutschen Bank. Es sei möglich, dass die Fed für den September lediglich eine Zinssenkung signalisiere, ohne sich im Voraus festzulegen. Eine Senkung im September gilt am Markt als vollständig eingepreist.

Die Berichtssaison legte am Montag indessen eine kleine Verschnaufpause ein. Jedoch hatte McDonald's Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt. Der Fast-Food-Konzern hat sowohl bei Umsatz als auch Gewinn angesichts zurückhaltender Verbraucherausgaben die Markterwartungen verfehlt, den Ausblick aber gleichwohl bekräftigt. Die Aktie legt daraufhin zu und führte mit plus 3,7 Prozent den Dow Jones an.

Im weiteren Wochenverlauf werden unter anderem Microsoft, Advanced Micro Devices, Qualcomm, Meta Platforms, Apple, Intel und Amazon Geschäftszahlen vorlegen.

Walt Disney gewannen 2,5 Prozent. Der Film "Deadpool & Wolverine" hat am ersten Wochenende nach dem Kinostart weltweit rund 500 Millionen Dollar eingespielt.

Tesla verbesserten sich um 5,6 Prozent. Die Analysten von Morgan Stanley hatten die Aktie zu ihrer Favoritin im US-Autosektor gekürt.

Derweil fiel die Aktie von Abbott Laboratories um 0,4 Prozent. Ein Geschworenengericht in den USA hat das Unternehmen zur Zahlung von 495 Millionen Dollar verurteilt. Abbott habe nicht davor gewarnt, dass seine Säuglingsnahrung für Frühgeborene das Risiko einer Darmerkrankung erhöht, begründete die Jury ihre Entscheidung.

Dollar etwas fester - Renditen geben nach

Am Devisenmarkt zeigte sich der Dollar etwas fester. Der Dollarindex stieg um 0,2 Prozent. Tendenziell stehe der Greenback allerdings etwas unter Druck, da der Markt darauf wette, dass die US-Notenbank nach ihrer Sitzung am Mittwoch einer Zinssenkung näher komme, hieß es.

Die Ölpreise fielen nach den deutlichen Abgaben vom Freitag weiter. Die andauernden Sorgen über die Nachfrage aus China wogen laut Marktteilnehmern schwerer als die zunehmenden Spannungen im Nahen Osten. "Der Ölmarkt wird das Opec+-Treffen im Laufe dieser Woche genau im Auge behalten, falls es nach der jüngsten Preisschwäche Signale für eine Änderung der Förderpolitik gibt", so die ING-Strategen Warren Patterson und Ewa Manthey.

Am Anleihemarkt gaben die Renditen nach den jüngsten Abgaben noch weiter nach. Das US-Finanzministerium hatte mitgeteilt, dass es im dritten Kalenderquartal weniger Geld am Kapitalmarkt aufnehmen werde als ursprünglich geplant. Im Fokus stehe ansonsten die Zinssitzung der Fed zur Wochenmitte, hieß es.

Der Goldpreis kam nach den deutlichen Aufschlägen am Freitag nun etwas zurück, belastet vom steigenden Dollar. Der Preis für die Feinunze sank um 0,3 Prozent.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 40.539,93 -0,1% -49,41 +7,6% S&P-500 5.463,54 +0,1% 4,44 +14,5% Nasdaq-Comp. 17.370,20 +0,1% 12,32 +15,7% Nasdaq-100 19.059,49 +0,2% 35,83 +13,3% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,39 +1,3 4,38 -3,1 5 Jahre 4,07 -1,1 4,08 6,5 7 Jahre 4,10 -2,0 4,12 12,5 10 Jahre 4,17 -2,6 4,20 29,0 30 Jahre 4,42 -3,2 4,45 45,1 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8.00 Uhr Fr, 17:25 Uhr % YTD EUR/USD 1,0822 -0,3% 1,0859 1,0858 -2,0% EUR/JPY 166,66 -0,1% 166,58 166,90 +7,1% EUR/CHF 0,9592 +0,0% 0,9593 0,9583 +3,4% EUR/GBP 0,8414 -0,2% 0,8437 0,8442 -3,0% USD/JPY 153,99 +0,2% 153,39 153,70 +9,3% GBP/USD 1,2862 -0,1% 1,2871 1,2861 +1,1% USD/CNH (Offshore) 7,2710 +0,1% 7,2626 7,2587 +2,1% Bitcoin BTC/USD 67.333,60 -1,0% 69.694,50 67.722,90 +54,6% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 75,81 77,16 -1,7% -1,35 +6,3% Brent/ICE 79,81 81,13 -1,6% -1,32 +5,2% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 33,85 32,38 +4,6% +1,48 +0,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.383,90 2.387,45 -0,1% -3,56 +15,6% Silber (Spot) 27,88 27,93 -0,2% -0,05 +17,3% Platin (Spot) 953,23 940,10 +1,4% +13,13 -3,9% Kupfer-Future 4,07 4,11 -1,0% -0,04 +3,3% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

July 29, 2024 16:11 ET (20:11 GMT)

