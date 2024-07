WienerAI: Nach Wal-Aktivität nur noch maximal 28 Stunden bis Presale-Ende

Der neue KI-Coin von WienerAI hat in letzter Zeit viele Schlagzeilen geschrieben, da sich die Investoren während der vergangenen Stunden gierig auf dessen Vorverkaufsangebot gestürzt haben. Auf diese Weise konnten schon fast 9 Mio. USD eingeworben werden, um das neue KI-Trading-Ökosystem zu finanzieren.

Schon jetzt wird es als das ChatGPT des Krypto-Tradings bezeichnet, da es sich besonders anfängerfreundlich über einen KI-Chat steuern lässt. Ebenso kann es die Investoren in ihrem Trading-Alltag unterstützen, wie KI-Prognosen, welche sogar aktuelle Ereignisse wie die Genehmigung der Ethereum-ETFs berücksichtigen.

In der aktuellen Vorverkaufsphase können die $WAI-Coins noch für einen Preis in Höhe von 0,00073 USD erworben werden. Allerdings bleiben dafür nur noch maximal 28 Stunden Zeit, da der Vorverkauf spätestens dann abgeschlossen sein wird, sofern sich nicht weitere Wale auf diesen stürzen und einen vorzeitigen Ausverkauf auslösen.

Die explosive Kombination aus zwei der renditestärksten und am meisten gefragten Kryptosektoren des Jahres 2024 könnte bei ihrer ersten Listung parabolisch steigen. Denn im Unterschied zu dem bisher führenden KI-Memecoin Turbo hat WienerAI ein deutlich überzeugenderes Angebot. Zudem könnte dieses leichter institutionelle Anleger anziehen, als dies bei anderen Memecoins wie Dogwifhat und Pepe der Fall ist.

Erst am Sonntag hatte ein Wal $WAI-Coins im Wert von 370.000 USD gekauft, wobei unklar ist, ob es sich dabei um einen institutionellen Investor gehandelt hat. Dennoch verdeutlicht dies das Potenzial, welches das "smart money" in dem vielversprechenden KI-Coin erkannt hat, der sogar noch stärker steigen könnte, da die Memecoins im Jahr 2024 die rentabelsten Coins sind.

Wal lässt sich WienerAI nicht entgehen

Seit der Rede von Donald Trump auf der Bitcoin-Konferenz in Nashville ist der Optimismus an den Kryptomarkt zurückgekehrt. Denn dieser hatte unter anderem erneut seine bisherigen Wahlversprechen wiederholt, wie ein CBDC-Verbot, eine förderliche Regulierung durch Krypto-Enthusiasten, einer Expansion der USA zum Mining- und Krypto-Marktführer und ein Recht auf Selbstverwahrung.

Ebenso hatte er angekündigt, dass er den SEC-Vorsitzenden Gary Gensler sofort entlassen will, welcher sich kritisch und hinderlich gegenüber Kryptowährungen verhalten hat. Zudem haben sich die Gerüchte von Dennis Porter bestätigt, dass Trump den US-Dollar mit den von den USA konfiszierten BTC absichern will.

All dies spricht für eine zunehmende Nachfrage nach Bitcoin, da dann auch andere Regierungen mit ähnlichen Maßnahmen wie auch El Salvador und die USA folgen könnten. Überdies haben sich somit die Chancen auf die Genehmigungen weiterer Krypto-ETFs erhöht, was ebenso zusätzliche Liquidität in den Markt bringen könnte.

Gleichzeitig sorgte ein Wal bei WienerAI für Schlagzeilen, da dieser über den Vorverkauf mit 114,15 $ETH insgesamt 500 Mio. $WAI-Coins erworben hat. Nähere Details über die Transaktion finden Sie auf dem folgenden Screenshot oder auf der Website Etherscan.

Das hohe Investment des Wales ist vermutlich auf den größeren Nutzen von WienerAI und die besseren Konditionen des Vorverkaufsangebots zurückzuführen. Denn bei $WAI handelt es sich um einen Memecoin der zweiten Generation, von denen sich immer mehr an der Spitze des Memetoken-Sektors finden lassen. Daher zählt WienerAI eher zu den cleveren Projekten, welche das Memecoin-Branding aufgrund der hohen Nachfrage für ein sinnvolles Geschäftsmodell nutzen.

WienerAI ist das ChatGPT der Krypto-Investments und mehr

Der KI-basierte Trading-Chatbot von WienerAI lässt sich ähnlich wie die bekannte künstliche Intelligenz ChatGPT verwenden. So können die Investoren ihre handelsbezogenen Fragen stellen und hilfreiche Antworten unterhalten. Auf diese Weise ist etwa eine persönliche Anlageberatung zu jeder Uhrzeit möglich.

Zu der größten Stärke von WienerAI zählen vermutlich seine Prognosefähigkeiten, mit welchen er die besten Investmentideen mit der wahrscheinlich höchsten Rendite identifiziert. Somit kann das Chance-Risiko-Verhältnis optimiert werden.

Ferner verfügt WienerAI die Fähigkeit, dass er die Preise der verschiedenen Kryptobörsen miteinander vergleicht und das beste Angebot für die Anleger auswählt. Somit können unnötige Kosten gespart und die Gewinne mit Zinseszins langfristig gesteigert werden.

Bemerkenswert sind auch die detaillierten Analysefähigkeiten für die verschiedenen Set-ups. Dies ermöglicht selbst Anfängern, dass sie ein tieferes Verständnis für den Kryptomarkt erhalten.

Ebenso verringert dies die Gefahr, dass Anfänger in der Fülle von Informationen einen wichtigen Faktor übersehen, der nicht nur ihre Rendite verringern, sondern ebenso Verluste verursachen kann.

Auch die Geschäfte lassen sich praktischerweise direkt über den KI-Chat von WienerAI abwickeln. Dabei werden keinerlei Transaktionsgebühren verlangt und sogar ein Schutz gegenüber den MEV-Bots gewährt, sodass wiederum unnötige Kosten gespart werden.

Mithilfe von WienerAI können die Handelserfahrungen der Nutzer verbessert, mehr Anleger angezogen, die Liquidität optimier und die Akzeptanz von Kryptowährungen gesteigert werden.

Vorverkauf von WienerAI in weniger als 28 Stunden beendet

Die explosive Fusion aus KI und Memecoin hat das Potenzial den bisherigen Marktführer der KI-Memetoken Turbo in den Schatten zu stellen, denn dieser hat bisher nur Memes zu bieten. Daher hat trotz der Kursexplosion von 4.911 % innerhalb von 12 Monaten dessen Handelsvolumen und somit das Interesse an dem Coin deutlich abgenommen.

Schließlich kommen mit Zunahme von institutionellen Anlegern und Walen auch immer anspruchsvollere Marktteilnehmer hinzu, die Coins mit einem langfristigen Potenzial und realem Nutzen tendenziell bevorzugen dürften. Dass WienerAI die umfangreichere Due Diligence eines solchen bestanden hat, verdeutlicht die Chance des Projekts.

Da im Finanzbereich die Sicherheit von besonderer Relevanz ist, hat das Team von WienerAI den Smart Contract von den deutschen Blockchain-Sicherheitsexperten von Solid Proof überprüfen lassen. Diese haben keinerlei Probleme identifiziert, sodass Anleger eine höhere Sicherheit als bei den meisten Memecoins erhalten.

Die hohe Viralität von WienerAI zeigt sich auch an den im Vergleich zu anderen Krypto-Presales in einem ähnlichen Stadium hohen Abonnentenzahlen. Sie wollen vermutlich keine wichtigen Nachrichten verpassen und mit der Gemeinschaft interagieren, weshalb sie der WAI-Community auf X und Telegram folgen.

Nur noch für weniger als 28 Stunden können die $WAI-Coins im Vorverkauf erworben werden. Dafür lassen sich die Kryptowährungen ETH, USDT und BNB sowie mit Kreditkarten auch Fiatwährungen nutzen.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.