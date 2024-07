SHANGHAI, July 29, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Angetrieben von Faktoren wie der Erholung der internationalen Flugkapazitäten und der Visafreiheit hat die touristische Zusammenarbeit zwischen China und Europa in diesem Jahr weiter zugenommen, was zu einem raschen Wachstum der Nachfrage nach grenzüberschreitenden Zahlungen geführt hat.



Derzeit können UnionPay-Karten an über 80 Prozent der Kassenterminals von Händlern in Europa verwendet werden, wobei die Erfahrungen in beliebten Sommerreisezielen wie Frankreich, Großbritannien und Italien besonders reibungslos sind.

Während der Sommerferien haben zahlreiche Kaufhäuser und Shopping Villages in Europa exklusive Angebote für UnionPay-Karteninhaber eingeführt. Darüber hinaus haben 20 Länder, darunter Frankreich und Großbritannien, UnionPay-Wechselkursrabatte eingeführt, die Zahlungen während der Reise bequem und kostengünstig machen.

Europa ist ein beliebtes Sommerreiseziel für chinesische Touristen. Über 90 Prozent der Länder und Regionen Europas bieten UnionPay-Dienste an.

Die Gesamtakzeptanzrate von UnionPay an den Kassenterminals der Händler liegt in Europa bei über 80 Prozent, und mehr als 6 Millionen Terminals unterstützen UnionPay kontaktlose Bezahlungen per Mobiltelefon.

Darüber hinaus haben immer mehr europäische Händler damit begonnen, UnionPay QR-Code-Zahlungen zu akzeptieren. Touristen können auf ihren Reisen in der Region ganz bequem mit ihren Karten bezahlen, QR-Codes scannen oder mobile Zahlungsmethoden nutzen, je nach ihren Vorlieben.

Aufbauend auf der breiten Serviceabdeckung hat UnionPay International auch die Eigenschaften von ausreisenden Touristen integriert, um die Entwicklung von Zahlungsszenarien in verschiedenen Bereichen wie Essen, Unterkunft, Transport, Sightseeing, Unterhaltung und Shopping kontinuierlich zu verbessern.

Im Transportsektor, der für unabhängige Reisende von besonderem Interesse ist, haben mehr als 90 internationale Fluggesellschaften sowie Online-Reisebüros wie Trip.com UnionPay-Kartenzahlungen auf ihren offiziellen Websites und Plattformen ermöglicht.

Darüber hinaus können Touristen UnionPay-Karten bequem für den Nah- oder Fernverkehr nutzen, um Sehenswürdigkeiten in Ländern wie Spanien und Italien zu besuchen, was eine einfache Zusammenstellung der Reiseroute ermöglicht.

Kürzlich hat UnionPay International eine Werbekampagne für den Sommerkonsum gestartet, die zahlreiche Vorteile bietet und sich speziell an Touristen im Ausland richtet, wobei der Schwerpunkt in Europa liegt.

Exklusive Rabatte wurden für UnionPay-Karteninhaber in renommierten Kaufhäusern wie Harrods in Großbritannien, Galeries Lafayette, Printemps und Samaritaine in Frankreich, Rinascente in Italien, El Corte Inglés in Spanien sowie in fast 20 Shopping Villages eingeführt.

Darüber hinaus können Touristen, die 20 europäische Länder besuchen, darunter Frankreich und Großbritannien, von günstigen UnionPay-Wechselkursen für Offline-Transaktionen profitieren. Mehrere inländische Banken bieten auch exklusive Cashback- oder Sofortrabatte für UnionPay-Karteninhaber an.

Darüber hinaus können Touristen mit UnionPay-Karten oder der UnionPay-App bei lokalen Händlern bequem auf Steuerrückerstattungsdienste zugreifen, die auf dem UnionPay-Netzwerk basieren.

Die Zahlungsbedingungen für europäische Touristen, die China besuchen, wurden kontinuierlich verbessert. Seit Anfang dieses Jahres hat UnionPay International das Project Excellence 2024 ins Leben gerufen und arbeitet mit verschiedenen Parteien zusammen, um den Zahlungskomfort für ausländische Besucher in China zu verbessern.

Touristen aus über 10 europäischen Ländern, darunter Spanien und Serbien, können jetzt mit in Europa ausgestellten UnionPay-Karten Einkäufe tätigen oder direkt in China chinesische Yuan abheben.

Kurzzeitbesucher in China, die noch nicht über UnionPay-Zahlungsprodukte verfügen, können die E-Money Card über die UnionPay-App oder Offline-Kanäle wie Bankfilialen beantragen. Indem sie die Karte mit Guthaben von ausländischen Bankkarten oder Bargeld aufladen, können sie die gleichen Kartenzahlungs- und mobilen Zahlungsdienste nutzen wie inländische Nutzer.

In den letzten Jahren hat sich das UnionPay-Akzeptanznetzwerk auf 183 Länder und Regionen auf der ganzen Welt ausgeweitet und deckt über 67 Millionen Online- und Offline-Händler in Übersee ab.

In 81 Ländern und Regionen wurden insgesamt 240 Millionen UnionPay-Karten ausgegeben, und in 36 Ländern und Regionen wurden rund 200 digitale Geldbörsen von UnionPay-Partnern eingeführt. Diese Produkte sind alle international interoperabel und verbessern das grenzüberschreitende Zahlungserlebnis für Karteninhaber.

Darüber hinaus hat UnionPay International die SplendorPlus Card mit besonderen Vorteilen speziell für ausländische Besucher in China entwickelt. Mehrere Mainstream-Institutionen in Ländern wie Singapur, Südkorea, der Mongolei, Thailand, Neuseeland, Saudi-Arabien und Usbekistan haben geplant, dieses besondere Produkt auszugeben.

Quelle: UnionPay International

Ein Foto zu dieser Ankündigung finden Sie unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b2e50f26-1e9c-40ae-9438-129a317bcc19