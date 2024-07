SHANGHAI (IT-Times) - Der chinesische Elektroauto-Hersteller Nio hat auf seiner Veranstaltung Nio IN 2024 in Shanghai eine Reihe neuer Produkte vorgestellt und Robotaxis eine Absage erteilt. William Li, Gründer von Nio Ltd. (NYSE: NIO, HKEX: 9866, ISIN: US62914V1061), schließt Robotaxis für sein Unternehmen...

Den vollständigen Artikel lesen ...