Der Online-Gebrauchtwagenhändler Carvana erwartet für das zweite Quartal 2024 ein solides Wachstum. Analysten prognostizieren einen Umsatzanstieg von 7,8% im Vergleich zum Vorjahr auf 3,2 Milliarden Dollar. Die Verkaufszahlen sollen um 17,1% auf knapp 90.000 Fahrzeuge steigen, was auf eine starke Nachfrage und verbesserte Betriebseffizienz zurückzuführen ist. Trotz Herausforderungen bei der Fahrzeugbeschaffung zeigt sich das Unternehmen optimistisch und plant, seine Wachstumsstrategie fortzusetzen.

Finanzielle Stabilisierung im Fokus

Carvana arbeitet aktiv an der Verbesserung seiner finanziellen Situation. Das Unternehmen hat kürzlich eine Aktienemission in Höhe von 350 Millionen Dollar durchgeführt und gleichzeitig Schulden in Höhe von 250 Millionen Dollar getilgt. Diese Maßnahmen zielen darauf ab, die Bilanz zu stärken und die Profitabilität zu steigern. Analysten beobachten genau, ob Carvana sein aktuelles Rentabilitätsniveau halten kann, während es gleichzeitig sein Wachstum vorantreibt.

Carvana Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...