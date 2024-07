Die Fast-Food-Kette McDonald's verzeichnete im zweiten Quartal 2023 einen leichten Umsatzrückgang, was die Erwartungen der Analysten enttäuschte. Der Erlös sank im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 6,50 auf 6,49 Milliarden US-Dollar. Trotz dieser Entwicklung reagierte die Börse überraschend positiv: Die Aktie stieg an der New Yorker Börse um 3,76 Prozent auf 261,48 US-Dollar. Verschiedene Faktoren beeinflussten das Geschäft negativ, darunter schwächere Leistungen in den USA, Frankreich und China sowie die anhaltenden Auswirkungen des Nahostkonflikts. Der Konzern spürt zudem die Folgen jahrelanger Preiserhöhungen und knapper Haushaltsbudgets der Verbraucher.

Strategische Ausrichtung für zukünftiges Wachstum

Trotz des aktuellen Rückgangs bleibt das Unternehmen zuversichtlich. Experten gehen davon aus, dass McDonald's durch seinen Fokus auf Wertigkeit, neue Menüs und die Umsetzung strategischer Prioritäten künftig eine verbesserte Entwicklung erzielen wird. Die Marke sei gut positioniert, um in einem von Konsumzurückhaltung geprägten Umfeld zu bestehen. Zugewinne in Lateinamerika und Japan zeigen, dass regionale Unterschiede bestehen und Potenzial für Wachstum vorhanden ist. Das Management setzt auf neue Initiativen, um das Wachstum anzukurbeln und die Marktposition weiter zu stärken.

