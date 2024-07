Solana News: Anzeichen der Ethereum-Vernichtung mehren sich

Einer der gefährlichsten Konkurrenten für Ethereum ist Solana, welches noch deutlich günstiger bewertet ist und daher ein größeres Steigerungspotenzial bietet. Nachdem sich das Ökosystem von SOL hervorragend entwickelt und in einigen Metriken bereits die Führung übernommen hat, gibt es schon die nächsten Erfolge zu verzeichnen. Allerdings hat eine weitere Nachricht bei Anlegern für Enttäuschung gesorgt. Was Sie bei Solana nun nicht übersehen sollten, erfahren Sie in diesem Beitrag!

Solana erzielt doppelt so viel Umsatz wie Ethereum

Am heutigen Tage konnte Solana mit einem Umsatz von 1,07 Mio. USD den Konkurrenten Ethereum schlagen, welcher nur 0,55 Mio. USD erreichte. Somit hat SOL sogar mehr als doppelt so viel wie der bisherige Marktführer verzeichnet.

Bei den längeren Betrachtungszeiträumen bleibt Ethereum dennoch weiterhin führend. So erzielte die Blockchain über sieben Tage einen Umsatz von 9,35 Mio. USD, was 47 % mehr als die 6,35 Mio. USD von Solana sind, welches in diesem Zeitraum sogar nur auf Platz 5 liegt.

Innerhalb des vergangenen Monats waren es bei Ethereum 52,34 Mio. USD und somit mehr als doppelt so viel wie die 23,24 Mio. USD von Solana. Während dieser Zeitspanne befindet sich SOL hingegen auf dem vierten Platz hinter seinem Launchpad Pump.fun, das auf einen Umsatz von 25,61 Mio. USD kommt.

Umsätze und Gebühreneinnahmen der Blockchain-Angebote | Quelle: DeFiLlama

Solana-Dapps führen die Gebühreneinnahmen an

Bei den Gebühreneinnahmen innerhalb der vergangenen 24 Stunden haben einige Solana-Dapps die Führung übernommen. Auf dem ersten Platz befindet sich das Liquid Staking von Jito mit 3,27 Mio. USD noch vor der Ethereum-Alternative Lido mit 2,94 Mio. USD. Danach folgen bereits Raydium mit 2,49 Mio. USD und Solana mit 2,13 Mio. USD. Erst dann kommt Ethereum mit 1,58 Mio. USD.

Dennoch bleibt ETH in den anderen Zeiteinheiten weiterhin führend bei den Gebühren. Über die vergangenen sieben Tage wurden von Lido 20,83 Mio. USD, von Ethereum 17,87 Mio. USD und von Solana 12,69 Mio. USD erzielt. Innerhalb der letzten 30 Tage haben sowohl Lido mit 88,16 Mio. USD als auch Ethereum mit 87,96 Mio. USD Solana mit seinen 46,47 Mio. USD noch rund um das Doppelte übertroffen.

Gesamter ökonomischer Wert von Solana übersteigt Ethereum

https://x.com/smyyguy/status/1817946858410389950

Der Analyst Dan Smith von Blockworks Research hat zudem den gesamten ökonomischen Wert von Solana ins Verhältnis zu dem von Ethereum gesetzt. Diese wurde aus den Transaktionsgebühren und den MEV-Trinkgeldern erstellt, wobei 58 % der Gebühreneinnahmen von MEV-Trinkgeldern kamen und 37 % von Prioritäts-Transaktionsgebühren. Dabei kam heraus, dass Solana seinen Konkurrenten Ethereum bereits übertroffen hat.

Zudem wurden 65,72 % aller SOL-Coins gestakt, was auf ein großes Vertrauen der Investoren hindeutet. Außerdem liegt die Rendite mit 6,95 % deutlich über den 3,34 % von Ethereum.

Staking-Anteil der SOL-Coins | Quelle: Staking Rewards

Optimismus von Solana wird durch BlackRock eingetrübt

Allerdings gab es auch eine weniger positive Nachricht von BlackRock. Denn Samara Cohen, der Chief Investment Officer für ETFs und Indizes, wurde in einem Bloomberg-Interview gefragt, ob sie nach den Spot-ETFs für Bitcoin und Ethereum auch einen für Solana planen.

Daraufhin antwortete sie, dass sie es nicht in der nächsten Zeit vorhaben. Sie schauen stattdessen auf die Investierbarkeit und welche Kriterien erfüllt werden müssen, um einen ETF anzubieten. Zudem verwies sie darauf, dass die Anforderungen ihrer Kunden von Bitcoin und Ethereum erfüllt werden.

Im Gegensatz zu BlackRock haben jedoch VanEck und 21Shares ihre Anträge von Solana-Spot-ETFs bei der amerikanischen Wertpapieraufsichtsbehörde SEC eingereicht. Hinzu kommt einer von SOLWealth in Kanada.

Außerdem stehen die Wahlchancen für Donald Trump deutlich besser, welcher sich für eine unterstützende Regulierung von Kryptowährungen einsetzen will. In diesem Zusammenhang möchte er auch den kryptofeindlichen Vorsitzenden der US-Wertpapieraufsichtsbehörde entlassen. Dies erhöht wiederum maßgeblich die Wahrscheinlichkeit für eine Genehmigung.

Laut Ansicht von VanEck könnte der SOL-Kurs nur im Basisfall von 5 % der Mittelzuflüsse von Bitcoin aus den Jahren 2021 bis 2023 bis auf rund 450 USD steigen. Sollten es hingegen 14 % sein, würde dies einer Verneunfachung des Kurses und somit rund 1.330 USD entsprechen. Chris Burniske, ein ehemaliger Kryptoanalyst von Ark Invest, hält einen Solana-Preis von 1.000 USD sogar möglicherweise noch für konservativ.

