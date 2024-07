Wenn Aktien stark fallen, hat das oft fundamentale Gründe, manchmal wird die Story von den Investoren aber auch falsch verstanden und beides gleichzeitig kann auch passieren. Bei den Touristik-Aktien TUI und Lufthansa fällt auf, dass mitten in der Urlaubszeit in den Kursen gar nichts geht. Liegen hier noch Leichen im Keller? In Sachen BayWa geht es zumindest schreitweise nach vorne, hier liegt aber eine gefährliche Überschuldung vor. Der Wasserstoff-Spezialist dynaCERT hat nun alle Puzzle-Teile zusammen, hier sollte demnächst die Post abgehen. Wie liefern tiefere Einblicke für ihre Portfolio-Strategie.

