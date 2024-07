WIESBADEN (dpa-AFX) - Über die Entwicklung der Verbraucherpreise im Juli berichtet das Statistische Bundesamt. Im Laufe des Dienstags will die Behörde auf der Grundlage vorläufiger Daten die aktuelle Inflationsrate für den Monat vorlegen.

Allgemein erwarten Volkswirte, dass die Teuerung zum Sommer weiter zurückgeht. Im Juni war der typische Korb aus Waren und Dienstleistungen 2,2 Prozent teurer als ein Jahr zuvor nach 2,4 Prozent im Mai. Bei einem Wert um die 2,0 Prozent sieht die Europäische Zentralbank die angestrebte Preisstabilität erreicht.

Im Vormonat Juni hatten sinkende Preise für Energie und nur noch moderate Zuwächse bei den Nahrungsmittelpreisen die Inflation gedämpft. Dienstleistungen wurden dagegen deutlich teurer, was sich etwa in der Gastronomie oder in Autowerkstätten bemerkbar macht. Bei Dienstleistungen schlagen sich auch die zuletzt höheren Tarifabschlüsse der Gewerkschaften nieder./als/ceb/DP/jha