Bali, Indonesien (ots/PRNewswire) -The Westin Resort & Spa Ubud Bali (https://www.marriott.com/en-us/hotels/dpswr-the-westin-resort-and-spa-ubud-bali/overview/?EM=DNM_WESTINUBUD.COM), inmitten der atemberaubenden grünen Landschaft von Ubud gelegen, ist das ultimative Wellness-Ziel, das erstklassige Gastfreundschaft mit der reichen balinesischen Kultur verbindet. Dieses familienfreundliche Resort liegt in der Nähe von Ubuds Hauptattraktionen wie Ubud Central, Ubud Monkey Forest und Tegalalang und verfügt über 120 geräumige Zimmer, die sich perfekt für Familien eignen.Das im Herzen Balis gelegene The Westin Resort & Spa Ubud Bali hat sich dem Ziel verschrieben, unvergleichliche Wellness-Erlebnisse zu bieten. Das Ziel ist es, einen Ort zu schaffen, an dem die Gäste ihren Geist, Körper und ihre Seele verjüngen können, während sie in die lebendigen Traditionen Balis eintauchen. Das besondere Programm des Resorts, Westin Family, sorgt dafür, dass jedes Mitglied der Familie einen unvergesslichen Aufenthalt hat. Kinder können sich im Westin Kids Club und am Kinderpool vergnügen, während tägliche Familienaktivitäten wie Yoga, die Herstellung von Canang Sari, balinesische Gebete und balinesische Tanzkurse einen Einblick in die lokale Kultur und Wellness-Praktiken bieten.Neben dem Premiumbereich des Resorts können Familien "The Farm" erkunden, ein weitläufiges Gelände, auf dem sie ihr Frühstück mit Blick auf die Reisfelder genießen, etwas über die örtliche Flora und Fauna lernen und an spannenden Aktivitäten wie Eiersammeln, Kuhfüttern und Angeln teilnehmen können. Eines der einzigartigsten Erlebnisse ist die Teilnahme an einem heiligen Wasserritual, das in der Region als Melukat bekannt ist und bei dem Familien ihre Seelen im heiligen Wasser reinigen können.Das Westin Resort & Spa Ubud Bali setzt auch auf nachhaltige Praktiken, die sicherstellen, dass der Betrieb umweltbewusst ist und einen positiven Beitrag zur lokalen Gemeinschaft und zum Ökosystem leistet. Vom Essen auf dem Bauernhof bis hin zu umweltfreundlichen Initiativen hat sich das Resort in allen Bereichen der Nachhaltigkeit verschrieben.Das Westin Resort & Spa Ubud Bali ist nicht nur ein Ort, an dem man übernachtet, sondern auch ein Ort, an dem man die wahre Essenz der balinesischen Kultur und des Wohlbefindens erleben kann, was es zum perfekten Reiseziel für Familien macht, die sowohl Entspannung als auch Abenteuer suchen.