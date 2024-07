Berlin / Roermond (ots) -Andreas Gericke-von Skotnicki startet ab Mitte August als Geschäftsführer von X-CAGO B.V, dem niederländischen Spezialisten für Daten- und Content-Konvertierung im internationalen Verlagswesen.Koos Hussem, Gründer und Geschäftsführer von X-CAGO, wird in den kommenden Monaten die Unternehmensleitung an Andreas Gericke-von Skotnicki übergeben, bevor er sich nach einem Vierteljahrhundert Anfang 2025 neuen Aufgaben zuwendet."Ich freue mich, dass Andreas zu uns an Bord kommt. Er ist fest in der deutschsprachigen Verlagsszene verankert. Mit seinem Wissen können wir X-CAGO auch im D-A-CH-Raum als den führenden Anbieter hochwertiger und schneller Datenkonvertierung für Contentproduzenten etablieren", erklärt Koos Hussem.Gericke-von Skotnicki ist ein Kenner des Verlagsgeschäfts. Er war über ein Jahrzehnt als Justiziar für Medienrecht für die Konzernmutter der Süddeutschen Zeitung tätig. Ab 2019 übernahm er bei ihrem Contentvermarkter, der DIZ München GmbH, die nationale und internationale Lizenzvermarktung und war seit 2022 deren Geschäftsführer."Vor allem in den letzten sechs Jahren als Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der PMG habe ich gesehen, welches Potential in klassischen Verlagsinhalten steckt. Ich freue mich gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen von X-CAGO auf die Herausforderungen und die Chancen, die auch der internationale Contentmarkt zu bieten hat!", sagt Andreas Gericke-von Skotnicki.Ingo Kästner, Geschäftsführer der X-CAGO-Mutter PMG Presse-Monitor, begrüßt Gericke-von Skotnicki in seiner neuen Position: "Mit Andreas konnten wir einen Experten für Verlagscontent finden. Gemeinsam werden wir das Erfolgsduo PMG und X-CAGO zum Full-Service-Partner für Verlage weiterentwickeln."Abschließend dankt er Koos Hussem: "Koos hat X-CAGO im Jahr 2000 gegründet und mit seiner zupackenden und optimistischen Art schnell auf die Überholspur gebracht. Seinem außerordentlichen Engagement ist es zu verdanken, dass das Unternehmen im internationalen Maßstab einer der meistgefragten Anbieter für Contentmanagement-Plattformen und die Konvertierung von Verlagsinhalten ist. Koos und sein Team haben aktiv mit uns daran gearbeitet, PMG und X-CAGO zum gegenseitigen Nutzen eng miteinander zu verflechten. Das ist die Grundlage für weiteres profitables Wachstum auch in schwierigen Zeiten."Über die PMG Presse-Monitor GmbH & Co. KG und X-CAGO B.V.Mit der größten tagesaktuellen Pressedatenbank im deutschsprachigen Raum ist die PMG Presse-Monitor GmbH & Co. KG ein führender Anbieter für die digitale Medienbeobachtung, Pressespiegel-Erstellung und Medienauswertung.Die PMG vermarktet Inhalte und Rechte von rund 900 Zeitungs- und Zeitschriftenverlagen. Von über 4.000 Print- und Online-Quellen sind rund 3.000 digital in der PMG Pressedatenbank verfügbar. Das Unternehmen versorgt von Berlin aus über 5.000 Kunden aus Unternehmen, Verbänden, öffentlichen Institutionen, Medienbeobachtungsdiensten und PR-Agenturen.Gegründet im Jahr 2001, ist die PMG ein Gemeinschaftsunternehmen deutscher Zeitungs- und Zeitschriftenverlage mit den Gesellschaftern Axel Springer, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Gruner + Jahr, Handelsblatt Media Group, Hubert Burda Media, Spiegel-Verlag, Süddeutsche Zeitung sowie dem Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger und dem Medienverband der freien Presse.2021 macht die PMG mit der Übernahme des niederländischen Datenkonvertierers X-CAGO B.V. einen großen Schritt zum zentralen Daten-Hub für Content-Publisher. Das Unternehmen ist international erfolgreich in der Konvertierung und Vereinheitlichung unterschiedlichster Content-Formate. AchiveExpress, die digitale Archiv-Lösung von X-CAGO, nutzen Verlage weltweit als Distributionsplattform für ihre Inhalte.Pressekontakt:Roger DormeierMarketing | Kommunikation | PRPMG Presse-Monitor GmbH & Co. KGTelefon: +49 30 28493 118E-Mail: roger.dormeier@presse-monitor.deFax: +49 30 28493 200Original-Content von: PMG Presse-Monitor GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100021113/100921847