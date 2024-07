DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

SCHWARZARBEIT - Der Kampf gegen Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung leidet offenbar zunehmend unter Personalmangel beim Zoll. Laut einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linke im Bundestag hervorgeht, blieb im vergangenen Jahr fast jede fünfte Stelle der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Zolls unbesetzt, wie die Augsburger Allgemeine aus dem ihr vorliegenden Schreiben berichtet. Zugleich ging demnach die Zahl der überprüften Arbeitgeber 2023 im Vergleich zum Vorjahr um rund 20 Prozent von 53.182 auf 42.631 zurück. Von den insgesamt 11.244 vorgesehenen Planstellen für Zollfahnder der Finanzkontrolle Schwarzarbeit waren Ende 2023 lediglich 8.886 besetzt. (Augsburger Allgemeine)

SCHIFFFAHRT - Die Schifffahrtsbranche sieht sich einer starken Zunahme von Cyberangriffen gegenüber, da geopolitische Konflikte staatlich gelenkte Hacker dazu veranlassen, Handelsströme ins Visier zu nehmen. Schiffseigner, Häfen und andere maritime Akteure waren im Jahr 2023 mit mindestens 64 Cyber-Vorfällen konfrontiert, wie eine Analyse der niederländischen NHL Stenden University of Applied Sciences ergab. Zehn Jahre zuvor waren es drei und im Jahr 2003 null. Mehr als 80 Prozent der seit 2001 registrierten Vorfälle mit einem bekannten Angreifer hatten ihren Ursprung in Russland, China, Nordkorea oder dem Iran, so die Angaben der Hochschule, die Seeleute ausbildet. (Financial Times)

CHINAS FINANZBRANCHE - Chinesische staatseigene Finanzinstitute fordern Boni zurück und kürzen Gehälter, da Peking seine Kontrolle der Branche auf Investmentfonds und in Hongkong ansässige Banker ausweitet. Einige Investmentfondsmanager bei Staatsunternehmen wurden aufgefordert, den Teil ihres Jahresgehalts zurückzugeben, der eine Obergrenze von 2,9 Millionen Renminbi (ca. 400.000 US-Dollar) überstieg, sagten zwei Fondsmanager der Financial Times. Die Auszahlung der diesjährigen Boni habe sich verzögert, sagte einer der beiden. (Financial Times)

