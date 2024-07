HONOLULU (dpa-AFX) - Verteidigungsminister Boris Pistorius ist zu einer mehrtägigen Reise im Indopazifik-Raum eingetroffen. Erste Station war am Dienstag der US-Bundesstaat Hawaii, wo sich die Deutsche Marine an dem von den USA geführten Seemanöver "Rimpac" beteiligt. Der SPD-Politiker landete mit seiner Delegation in Honolulu.

Das Bundeskabinett hatte 2020 Leitlinien zur Politik Deutschlands im Indopazifik-Raum verabschiedet. Das Papier benennt die zentrale Bedeutung des Raums für die globale und deutsche Wirtschaft und beschreibt Gefahren. Deutschland möchte die Zusammenarbeit mit politischen Wertepartnern in der Region ausbauen. Kleinere Staaten dort sehen sich von der dominant auftretenden Großmacht China bedroht.

"Rimpac" findet alle zwei Jahre unter Führung der USA statt. In diesem Jahr sind 29 Nationen - darunter auch Frankreich und Großbritannien - und etwa 40 Schiffe sowie Flugzeuge und Hubschrauber dabei. Deutschland ist erstmals mit zwei Schiffen - einer Fregatte und einem Einsatzgruppenversorger - beteiligt.