LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat ASML nach der Kurskorrektur von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 930 auf 1150 Euro angehoben. Die belastenden Debatten über China-Geschäft, die Früchte der Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI), leicht enttäuschte Erwartungen an 2025 sowie das allgemeine Branchenumfeld seien nicht vorüber, schrieb Analyst Simon Coles in seiner am Dienstag vorliegenden Kaufempfehlung. Sie hätten aber beim Halbleiterkonzern für eine attraktive Einstiegschance gesorgt. ASML sei global einer der qualitativ besten Namen./ag/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2024 / 20:54 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2024 / 03:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0010273215