Basler AG übernimmt restliche Anteile des Distributionsgeschäfts von i2S



30.07.2024

Corporate News Basler AG übernimmt restliche Anteile des Distributionsgeschäfts von i2S Ahrensburg, 30. Juli 2024 - Die Basler AG, ein führender Anbieter von Bildverarbeitungs-Komponenten für Computer Vision Anwendungen, übernimmt zum 1. August die restlichen 74,9 Prozent am Distributionsgeschäft des früheren französischen Vertriebspartners i2S. Das bereits im Jahr 2022 mit 25,1 Prozent gegründete Joint Venture mit der Firmierung Basler France ist damit ab dem 1. August eine 100%ige Tochter der Basler AG. Christian Stoffers, Head of Sales Europe bei der Basler AG: "Wir freuen uns, dass aus dem Joint Venture mit der erfolgreichen Übernahme und Integration der restlichen 74,9 % von i2S, Basler France nun ein vollständiger Teil von Basler wird. Der französische Markt ist ein wichtiger Schritt in Baslers europäischer Wachstumsstrategie. Mit einer direkten Präsenz unterstützen wir unsere Transformation zum Vollsortimenter in einem weiteren europäischen Schlüsselmarkt. Wir sorgen für größtmögliche Kundennähe durch unser sehr erfahrenes französisches Team sowie einer lokalen Lagerhaltung." ----------------------------------------------------------- Die Basler AG ist ein international führender und erfahrener Experte für Computer Vision. Das Unternehmen bietet ein breites aufeinander abgestimmtes Produktportfolio an Bildverarbeitungs-Hardware und -Software an. Zudem löst es gemeinsam mit Kunden deren Vision Applikationsfragen und entwickelt kundenspezifische Produkte oder Lösungen. Der 1988 gegründete Basler Konzern beschäftigt rund 1000 Mitarbeitende an seinem Hauptsitz in Ahrensburg sowie an weiteren Vertriebs- und Entwicklungsstandorten in Europa, Asien und Nordamerika. Basler AG, Hardy Mehl (CFO/COO), An der Strusbek 60 - 62, 22926 Ahrensburg, Tel. +49 (0)4102-463101, ir/baslerweb.com, www.baslerweb.com , ISIN DE 0005102008





