HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Flatexdegiro mit einem Kursziel von 16 Euro auf "Buy" belassen. Eine weitere Erhöhung der Jahresziele sei höchstwahrscheinlich, schrieb Analyst Christoph Greulich im Nachgang jüngster Halbjahreszahlen. Er sieht mehrere Kurstreiber. So dürfte die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) ihre Prüfung demnächst abschließen, und damit ein klares Signal senden, dass alle Probleme aus der Welt seien./ag/zb



ISIN: DE000FTG1111