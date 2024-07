Dieser ehemalige reichste Mensch der Welt hat wegen dieser Aktie 42 Milliarden Euro an Vermögen verloren und liegt nur noch auf Platz drei der Rangliste. Sollten Anleger deswegen seine bekannteste Holding verkaufen? Oder ist es jetzt an der Zeit, hier antizyklisch einzusteigen? Bernard Arnault war in den vergangenen Jahren zeitweise der reichste Mensch der Welt. Insbesondere dann, als es mit der Aktie seines Unternehmens LVMH deutlich nach oben ging, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...