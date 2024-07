© Foto: picture alliance/KEYSTONE | GEORGIOS KEFALAS



Es ist dem Spezialchemiekonzern Clariant gelungen, seine Profitabilität zu steigern, trotz schwacher Umsatzentwicklung. Der Schweizer Spezialchemiekonzern Clariant hat seine Margenprognose für das Geschäftsjahr 2024 angehoben. Trotz einer Stagnation im Umsatz und anhaltenden Herausforderungen in einigen Sparten rechnet das Unternehmen nun mit einer höheren Profitabilität. In einer am frühen Dienstag veröffentlichten Pressemitteilung gab Clariant bekannt, dass für 2024 eine EBITDA-Marge von rund 16 Prozent erwartet wird, was eine Steigerung von einem Prozentpunkt gegenüber den ursprünglichen Erwartungen darstellt. Dieser optimistische Ausblick basiert auf den Ergebnissen des ersten …