Das Instrument GDGF US12531Q2049 VIRIDIEN S.A.ADR 1 EO-,40 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 30.07.2024 und ex Kapitalmassnahme am 31.07.2024

The instrument GDGF US12531Q2049 VIRIDIEN S.A.ADR 1 EO-,40 EQUITY is traded cum capital adjustment on 30.07.2024 and ex capital adjustment on 31.07.2024



Das Instrument GDGE FR0013181864 VIRIDIEN S.A. EO 0,01 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 30.07.2024 und ex Kapitalmassnahme am 31.07.2024

The instrument GDGE FR0013181864 VIRIDIEN S.A. EO 0,01 EQUITY is traded cum capital adjustment on 30.07.2024 and ex capital adjustment on 31.07.2024