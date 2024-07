The following instruments on XETRA do have their last trading day on 30.07.2024

ISIN Name

IE0003722711 M.-METZ.JAP.EQ.SUST.FD A INVESTMENT

XS1657785538 SNAM 17/24 FLR MTN

DE000HLB7499 LB.HESS.THR.CARRARA06R/22

DE000LB2BVS5 LBBW FZA 22/24

DE000DW6C623 DZ BANK IS.A2157

DE000DW6C1T2 DZ BANK IS.A1983

DE000HLB5Q84 LB.HESS.THR.CARRARA08B/23

CH0188927450 EIB EUR. INV.BK 12/24

DE000A2BN3T9 NIEDERS.SCH.A.16/24 A.864

CH0350030414 ASB BANK 17/24 MTN

DE000LB1P9F1 LBBW GM-FLOATER 18/24